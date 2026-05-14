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HUMOR questionado

Alerj aprova projeto para tornar Fábio Porchat 'persona non grata' no Rio

Decisão da CCJ da Assembleia do Rio avança após empate; sátiras do humorista a Bolsonaro e temas religiosos motivaram ação. Na proposta, Cazarré é homenageado

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
14/05/2026 13:30

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Alerj aprova projeto para tornar Fábio Porchat persona non grata no Rio; entenda
Humorista Fábio Porchat pode se tornar "persona non grata" no Rio de Janeiro após aprovação de projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia do estado crédito: Tupi/Redprodução

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta semana, por 4 votos a 2, o projeto que declara o humorista Fábio Porchat "persona non grata" no estado. Votaram a favor Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL). Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD) foram contrários.

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A proposta é do deputado Rodrigo Amorim (PL), presidente da CCJ, e havia empatado em 3 a 3 na primeira votação, realizada na semana anterior. O projeto cita esquetes religiosas de Porchat e sátiras em que o comediante xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como justificativa para a declaração.

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Homenagem a Cazarré na mesma proposta

No mesmo pacote, Amorim propõe uma honraria ao ator Juliano Cazarré, que gerou polêmica recentemente ao criar um curso sobre masculinidade voltado para o que chamou de "homens bons" e que também foi alvo de críticas e piadas de Porchat.

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No texto da proposta, Amorim afirma que "o escárnio manifestado pelo referido humorista, em tom de deboche, não apenas atinge a honra do ex-presidente e de seus apoiadores, mas também despreza a liturgia do cargo". O deputado argumenta ainda que as manifestações do humorista "extrapolam os limites da liberdade de expressão e configuram ofensa direta a milhões de brasileiros".

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