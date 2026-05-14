Psicanalista rebate Juliano Cazarré: 'Repense a masculinidade'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao participar do debate exibido pela GloboNews sobre o papel do homem na sociedade atual, ao lado do ator Juliano Cazarré e do jornalista Ismael dos Anjos, a psicanalista Vera Iaconelli, defendeu que a masculinidade seja repensada.

GRANDONA! O ator conservador Juliano Cazarré tenta interromper a psicanalista Vera Iaconelli em um debate, leva uma invertida e ela o coloca em seu devido lugar:



“Nem todo homem, mas sempre um homem. Quando as mulheres falam ‘parem de nos matar’, elas não estão falando ‘parem de… pic.twitter.com/GWutyK0jcT — Renata Souza (@renatasouzario) May 13, 2026





Voltado aos homens, o curso "O Farol e a Forja", idealizado por Cazarré provoca controvérsia e foi o mote do encontro levado ao ar na terça-feira (12/5).

Para a psicanalista, a consciência de estar fazendo coisas erradas é o que provoca a crise atual da masculinidade, como uma ressaca moral, um mal-estar que deveria despertar nos homens o desejo de mudanças.

"E o que os homens estão fazendo? 'Vamos nos juntar e se sentir bem de novo'", disse, ao comentar a iniciativa do ator.

Iaconelli acredita que é preciso passar mal o suficiente para mudar o discurso do homem que se considera forte, "a gente faz, a gente acontece" e que culminou na situação de violência atual.

"Essa é a causa do problema, a brodegarem entre os homens que nos trouxe até aqui", disse.

No debate, Cazarré negou ter ligação com o movimento red pill e afirmou que os homens também são vítimas da violência no Brasil.

a vera laconelli ontem, sem nem estar falando do cazarré, descreveu ele inteiro:



“a figura do homem do bem e do homem mau é totalmente opaca, a gente não conhece. é o teu vizinho. as igrejas, os grupos fechados, acabam fazendo uma espécie de selo de garantia de que aqui estão… pic.twitter.com/C73womlIP1 — anapaula (@Namariabbb) May 13, 2026

"O Brasil é um país violento contra homens, contra negros, contra brancos, contra crianças, contra idosos. É um dos países que mais matam no mundo. Mata muito homem, inclusive mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres", disse Cazaré, sem citar a fonte.

Ao rebater o discurso do ator, a psicanalista tentou explicar que a forma como os homens se colocam na posição de poder afeta diretamente as mulheres. A reação é contra uma masculinidade que quer dominar os corpos femininos e decidir o futuro das mulheres.

"O homem precisa começar a pensar se consegue colocar junto com a masculinidade dele o cuidado. E o cuidado só vai começar a ser estabelecido se ele escutar as mulheres", afirmou.

Durante a própria conversa, ela enfrentou momentos de tentativa de interrupção de sua fala. Disse, com firmeza, que iria completar o raciocínio, o que foi acatado por Cazarré.

Para Iaconelli, os homens têm encarado como ofensa o fato de precisarem ouvir as mulheres. Acham que tudo é uma acusação.

"O que está faltando é que os homens nos escutem sem ficar muito ofendidos, magoados", disse. "Os homens podem reafirmar a masculinidade ouvindo as críticas. Estamos morrendo por falta de os homens ouvirem nossas críticas".

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Ela afirmou ainda que o discurso machista parte do princípio de que uma mulher deve se submeter a um homem. Isso acontece, por exemplo, em tentativas de impedir que elas trabalhem ou até mesmo usem roupas decotadas. "Qualquer tipo de ingerência sobre a mulher faz parte da mesma linha de raciocínio do machismo".