Prefeito de cidade mineira denuncia racismo e misoginia contra vereadora

Prefeito de Alpinópolis, no Sul de Minas, Rafael Freire (PSB-MG) denunciou uma postagem “racista e misógina”, como escreveu, feita contra a vereadora Elaine do Pelé (MDB). Em publicação no Instagram nesta quinta-feira (30/4), o chefe do Executivo municipal faz referência a uma imagem gerada por inteligência artificial que representa a parlamentar com uma coleira no pescoço e usando uma plaquinha escrita “Vereadora do Rafa”.

Na imagem, o prefeito aparece ao lado de Elaine. O autor da imagem foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (29/4), de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ele foi ouvido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e liberado, o caso será investigado.

“Na publicação, a vereadora - uma mulher negra e lésbica - foi brutalmente representada como um animal, amarrado a correntes, em posição de submissão a um homem branco, numa imagem que remete diretamente ao período mais cruel da história do nosso país: a escravidão”, escreveu o prefeito em nota oficial de repúdio.

Na imagem gerada por inteligência artificial, a parlamentar aparece sentada na bancada da Câmara, abraçada com o prefeito. Na ilustração, o prefeito diz: “Aqui é meu reino, e ela é minha vereadora!”, e Elaine responde: “Sim, chefe! Eu faço o que o senhor mandar!”, com um desenho de patinha de cachorro ao lado. A vereadora foi representada segurando a guia da coleira, como se estivesse entregando-a ao prefeito. Na mesa dela, aparece ainda uma “lista de tarefas”, com os seguintes tópicos: “Aprovar; votar; obedecer; sorrir; não pensar”.

Segundo Rafael Freire, a postagem foi feita pelo dono do perfil “Mete Bronca Alpinópolis”. A reportagem não encontrou a página com esse nome no Instagram, mas encontrou “Mete Bronca Ventania [como a cidade é conhecida] e Região”. “Não é liberdade de expressão – é crime. Um crime de injúria racial equiparado ao racismo, portanto inafiançável e imprescritível, conforme estabelece a legislação brasileira”, afirmou o prefeito, que manifestou solidariedade à parlamentar.

Nas redes sociais, a vereadora Elaine Cristina dos Santos Esteves, conhecida como Elaine do Pelé, repostou publicações de apoio a ela. A reportagem procurou a parlamentar para pedir um posicionamento e aguarda retorno.

Preso em flagrante

A PMMG informou que o responsável pela página, que no perfil se identificou como Guilherme Oliveira, foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (29/4) e, em seguida, encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Por sua vez, a corporação afirmou, em nota, que o homem, de 28 anos, foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital nessa quarta-feira (29/4).

Posteriormente, ele foi liberado, conforme divulgado pela PCMG. Um inquérito foi instaurado para investigar o ocorrido.

Na página “Mete Bronca Ventania e Região”, o responsável Guilherme Oliveira publicou uma nota sobre o ocorrido. “Venho, por meio desta, manifestar meu total repúdio às informações que vêm sendo divulgadas nas redes sociais em meu nome, nas quais sou acusado de ter praticado ato de racismo contra a vereadora Elaine do Pelé. Esclareço, de forma firme e categórica, que tais alegações não correspondem à verdade”, escreveu o dono da página.

No texto, Guilherme confirmou que foi conduzido e prestou esclarecimentos às autoridades. O dono da página alegou ainda que, pelo crime de racismo ser inafiançável e imprescritível: “Caso houvesse qualquer constatação por parte das autoridades, eu estaria preso neste momento, o que não ocorreu justamente pela inexistência de crime”. No entanto, a legislação permite que a pessoa suspeita permaneça em liberdade enquanto o inquérito policial é realizado.

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Guilherme criticou ainda a postagem do prefeito sobre o caso.