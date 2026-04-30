MG: Casal é preso por roubo de pênis de borracha e preservativos de motel .

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu nessa terça-feira (28/4) uma suspeita, de 32 anos, por envolvimento no roubo de um motel nesse domingo (26/4), localizado na Avenida Governador Magalhães Pinto, no Bairro Valinhas, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A investigada teve ajuda de um parceiro, com idade não revelada, que havia sido preso por furto antes dela.

De acordo com a corporação, os militares foram chamados no domingo para atender uma ocorrência no motel em questão. Um funcionário, de 35, relatou aos PMs que uma dupla chegou ao local a pé, simulou ser cliente para entrar no lugar e anunciou o assalto.

Foram levados pelos suspeitos R$ 350 em dinheiro, um carregador de notebook, duas máquinas de cartão, dois controles de ar-condicionado, um controle televisor, um óculos, oito preservativos, duas próteses penianas, maços de cigarro, balas, chicletes, o aparelho responsável pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento, entre outros objetos. O casal fugiu a pé do motel.

A testemunha ouvida pelos policiais informou ainda que o suspeito estava com um revólver, usado para conduzir a vítima até um cômodo do estabelecimento. A mulher a manteve sob vigilância, enquanto o homem revirava o local em busca de objetos de valor.

Uma cliente, de 27, estava no estabelecimento no momento da ocorrência, e ela fez o reconhecimento da suspeita por meio de fotografias, o que levou a identificação e a prisão nessa terça. A mulher tinha passagens por outros crimes e confessou aos militares a participação no roubo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck