Grande BH: homem é preso por aplicar golpe do falso atendimento hospitalar

Um homem de 28 anos foi preso na última terça-feira (28/4), em Contagem, na Grande BH, suspeito de aplicar o golpe do falso atendimento hospitalar – ele usava ligações telefônicas se passando por funcionário de hospital e um falso motoboy para cobrar valores indevidos de vítimas.

De acordo com a 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro, o suspeito entrava em contato com as vítimas por telefone se passando por funcionário de hospital. Nas ligações, ele informava falsamente a necessidade de regularização de documentos para realização de procedimentos médicos e exigia pagamentos indevidos.

Em seguida, um falso motoboy era enviado às residências das vítimas. No local, eram utilizadas máquinas de cartão adulteradas para capturar dados bancários e viabilizar transações fraudulentas.

A prisão ocorreu após a equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, ser acionada previamente e chegar ao endereço antes da conclusão da ação criminosa. No momento em que o suspeito iniciou a abordagem da vítima para a cobrança, os policiais realizaram a intervenção e efetuaram o flagrante.

Durante a operação, foram apreendidas seis máquinas de cartão, dois celulares e uma motocicleta utilizada no crime.

De acordo com a PCMG, o mesmo modo de atuação já havia sido identificado em outras ocorrências, indicando possível atuação reiterada ou ligação com grupo especializado nesse tipo de fraude.

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Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de contatos que envolvam pedidos de pagamento ou dados pessoais em nome de hospitais ou instituições de saúde.