Assine
overlay
Início Gerais
CRIME EM NOME DE HOSPITAIS

Grande BH: homem é preso por aplicar golpe do falso atendimento hospitalar

Acusado usava ligações e falso motoboy para cobrar valores indevidos de vítimas que precisavam passar por procedimentos médicos

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
30/04/2026 11:53

compartilhe

SIGA
×
Durante a operação, foram apreendidas seis máquinas de cartão, dois celulares e uma motocicleta utilizada na execução do golpe
Durante a operação, foram apreendidos celulares, máquinas de cartão e uma motocicleta utilizada na execução do golpe crédito: Reprodução/PCMG

Um homem de 28 anos foi preso na última terça-feira (28/4), em Contagem, na Grande BH, suspeito de aplicar o golpe do falso atendimento hospitalar – ele usava ligações telefônicas se passando por funcionário de hospital e um falso motoboy para cobrar valores indevidos de vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro, o suspeito entrava em contato com as vítimas por telefone se passando por funcionário de hospital. Nas ligações, ele informava falsamente a necessidade de regularização de documentos para realização de procedimentos médicos e exigia pagamentos indevidos.

Leia Mais

Em seguida, um falso motoboy era enviado às residências das vítimas. No local, eram utilizadas máquinas de cartão adulteradas para capturar dados bancários e viabilizar transações fraudulentas.

A prisão ocorreu após a equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, ser acionada previamente e chegar ao endereço antes da conclusão da ação criminosa. No momento em que o suspeito iniciou a abordagem da vítima para a cobrança, os policiais realizaram a intervenção e efetuaram o flagrante.

Durante a operação, foram apreendidas seis máquinas de cartão, dois celulares e uma motocicleta utilizada no crime.

De acordo com a PCMG, o mesmo modo de atuação já havia sido identificado em outras ocorrências, indicando possível atuação reiterada ou ligação com grupo especializado nesse tipo de fraude.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de contatos que envolvam pedidos de pagamento ou dados pessoais em nome de hospitais ou instituições de saúde.

Tópicos relacionados:

contagem golpe grandebh hospitalar minas-gerais policiacivil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay