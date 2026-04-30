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CONTEÚDO CRIMINOSO

Suspeitos de administrar páginas de conteúdo difamatório são alvo de buscas

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um casal, depois de dezenas de denúncias, segundo delegado

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
30/04/2026 16:13

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A prisão foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
De acordo com a PCMG, as investigações apontam que os administradores das páginas 'Cenourão Super' e 'Venenosas Santa Vitória' faziam publicações ofensivas e difamatórias contra diversas vítimas crédito: Divulgação/PCMG

Um casal suspeito de administrar páginas em redes sociais, de conteúdo difamatório, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (29/4), em Santa Vitória (MG), no Triângulo. 

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De acordo com a PCMG, as investigações apontam que os administradores das páginas “Cenourão Super” e “Venenosas Santa Vitória” faziam publicações ofensivas e difamatórias contra diversas vítimas, entre elas autoridades públicas, comerciantes e adolescentes da cidade.

“A investigação começou há cerca de um ano, após dezenas de denúncias que chegaram a essa delegacia, de pessoas tanto da população civil quanto autoridades públicas, que vinham sendo constantemente atacadas por postagens falsas, difamatórias e injuriosas”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Leonardo Spínola. 

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Segundo o delegado, os mandados tinham como objetivo apreender celulares, computadores e tablets para reforçar as investigações. “A gente alerta que o uso de redes sociais esbarra nos limites constitucionais e nas garantias individuais, sendo assim, proibido o cometimento de crimes. Essa prática vai ser sempre coibida com atuação das forças de segurança”, disse o delegado. 


A PCMG ressalta que a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é absoluta, devendo ser exercida com responsabilidade e respeito aos direitos de terceiros. A divulgação de conteúdos ofensivos, inverídicos ou que atentem contra a dignidade de qualquer pessoa pode resultar em responsabilização civil e criminal.


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A corporação informa ainda que as investigações seguem sob sigilo, e outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço das apurações.

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