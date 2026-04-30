Suspeitos de administrar páginas de conteúdo difamatório são alvo de buscas
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um casal, depois de dezenas de denúncias, segundo delegado
compartilheSIGA
Um casal suspeito de administrar páginas em redes sociais, de conteúdo difamatório, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (29/4), em Santa Vitória (MG), no Triângulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a PCMG, as investigações apontam que os administradores das páginas “Cenourão Super” e “Venenosas Santa Vitória” faziam publicações ofensivas e difamatórias contra diversas vítimas, entre elas autoridades públicas, comerciantes e adolescentes da cidade.
“A investigação começou há cerca de um ano, após dezenas de denúncias que chegaram a essa delegacia, de pessoas tanto da população civil quanto autoridades públicas, que vinham sendo constantemente atacadas por postagens falsas, difamatórias e injuriosas”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Leonardo Spínola.
Leia Mais
Segundo o delegado, os mandados tinham como objetivo apreender celulares, computadores e tablets para reforçar as investigações. “A gente alerta que o uso de redes sociais esbarra nos limites constitucionais e nas garantias individuais, sendo assim, proibido o cometimento de crimes. Essa prática vai ser sempre coibida com atuação das forças de segurança”, disse o delegado.
A PCMG ressalta que a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é absoluta, devendo ser exercida com responsabilidade e respeito aos direitos de terceiros. A divulgação de conteúdos ofensivos, inverídicos ou que atentem contra a dignidade de qualquer pessoa pode resultar em responsabilização civil e criminal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A corporação informa ainda que as investigações seguem sob sigilo, e outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, conforme o avanço das apurações.