Tragédia no parque: responsáveis são indiciados por morte de cantora

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O proprietário do parque de diversões itinerante, Minas Center Park, instalado em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, e dois funcionários foram indiciados por homicídio doloso qualificado por dolo eventual. O inquérito que apurou as circunstâncias da queda da vítima e de outras pessoas foi concluído pela Polícia Civil do estado (PCMG) nessa terça-feira (28/4). O caso ocorreu no último 11 de abril e resultou na morte da cantora Carolina Beatriz, de 21 anos, em um brinquedo.

Em nota, a corporação informou que remeteu ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) o inquérito policial que apurou as circunstâncias do incidente. Conforme a polícia, a conclusão é resultado de investigação baseada em informações obtidas pela perícia oficial, interrogatórios e documentos.

O acidente aconteceu depois que uma peça se desprendeu do brinquedo conhecido como “Minhocão”, uma espécie de montanha-russa de menores proporções. As provas apontaram que o equipamento que ocasionou o incidente apresentava falha estrutural progressiva, preexistente, tecnicamente detectável e incompatível com funcionamento seguro.

A Polícia Civil concluiu que o caso não se tratou de "mera fatalidade ou acidente imprevisível", mas de situação estruturalmente perigosa que poderia e deveria ter sido evitada por aqueles que possuíam o dever legal, operacional e técnico de impedir o resultado.

Por isso, ainda segundo a PCMG, os investigados (proprietário do parque, operador do equipamento que apresentou a falha e o responsável técnico do empreendimento) foram indiciados por homicídio doloso qualificado consumado, na modalidade de dolo eventual, em relação à vítima fatal, além de tentativas de homicídio doloso qualificado contra as demais vítimas expostas ao mesmo evento, em concurso formal.

O que aconteceu?

O acidente aconteceu em 11 de abril, quando uma das partes do brinquedo se soltou e o "Minhocão" caiu do trilho, derrubando os passageiros. A jovem Carolina morreu e outras três pessoas, sendo a prima e o irmão da vítima, junto com a companheira dele, ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cantora sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e teve uma parada cardiorrespiratória.

A vítima recebeu manobras de reanimação, mas morreu no local. Os outros feridos foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Celso Matos, onde trataram os ferimentos leves.

O equipamento foi interditado logo após o ocorrido. A Prefeitura de Itabirito informou que o parque tinha alvará de funcionamento.

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Segundo a Polícia Civil, dois homens, de 24 e 45 anos, foram conduzidos após o acidente e, depois de serem ouvidos na 2ª Central Estadual do Plantão Digital, acabaram presos em flagrante, investigados pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo. Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva.