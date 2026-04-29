MG: homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha de sua mulher

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 56 anos foi preso nessa terça-feira (28/4) suspeito de estuprar a sobrinha de sua mulher, de 11 anos, em Jequitaí (MG), no Norte do estado. Segundo boletim de ocorrência, o crime aconteceu na segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a mãe da criança relatou que combinou com o pai que ele buscaria a filha na escola e a levaria para casa. Ele, porém, levou a menina para a casa da irmã. O pai então foi para sua própria casa, deixando a menina aos cuidados da tia e do marido dela. Horas depois voltou e a levou para casa.

No dia seguinte, a criança perguntou para a mãe se podia contar algo a ela, pedindo que não ficasse brava. A mãe concordou e ouviu a filha relatar que o marido da tia a levou para passear de carro e, durante o trajeto, perguntou se ela “tinha pelos na vagina”. Depois, ele se aproximou e passou a mão em suas pernas, sussurrando em seu ouvido. A mãe então foi até a polícia denunciar o crime.

A PMMG foi até a casa do suspeito, que já estava cercada por moradores empunhando pedaços de pau, “provavelmente com intenção de linchá-lo”. O homem foi preso e entregue à Polícia Civil de Pirapora.

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Em depoimento, o suspeito negou o crime e afirmou que a história não passa de calúnia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

