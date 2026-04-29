Tragédia em excursão: aluno morre em cachoeira de MG e escola para

Um adolescente, de 16 anos, morreu afogado na Cachoeira Maria Rosa, em Mato Verde (MG), no Norte do estado, na tarde de terça -feira (28/4). A vítima foi identificada como Kauan Pereira Alves, morador de Taiobeiras (MG), na mesma região, onde o corpo será sepultado.

Kauã integrava um grupo de alunos da Escola Estadual Dr. José Americano Mendes, de Taiobeiras, que organizou uma excursão de ônibus até Mato Verde. As duas cidades ficam separadas por uma distância de 104 quilômetros.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a direção da escola, que decretou luto e suspendeu as aulas nesta quarta-feira (29/4). Uma nota de pesar divulgada pela escola manifesta solidariedade à família do aluno.

De acordo com a Brigada Municipal de Mato Verde, o estudante estava nadando no poço próximo à cachoeira, na localidade de Melancias, na zona rural de Mato Verde, onde se afogou e afundou. Os outros banhistas fizeram buscas e só conseguiram resgatar o adolescente 20 minutos depois, inconsciente.

Os integrantes da Brigada Municipal e uma equipe do Corpo de Bombeiros fizeram manobras cardiopulmonares e de reanimação na vítima, mantendo os esforços até a chegada de socorristas do Samu.

Na sequência, a ambulância do Samu deslocou 12 quilômetros da cachoeira até a sede urbana do município e levou o aluno para uma unidade básica de saúde, onde foi constatada a morte pela equipe médica.

Pouco antes do afogamento, no inicio da tarde de terça-feira, Kauan publicou em uma rede social uma foto na Cachoeira Maria Rosa. Na postagem, ele admira a paisagem do lugar.

Kauã era frequentador da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Taiobeiras, onde auxiliava nas atividades paroquiais como coroirinha.

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No início da tarde desta quarta-feira, os familiares do adolescente ainda aguardavam a chegada do corpo em Taiobeiras para o velório e sepultamento.