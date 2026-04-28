BH: Idosa é encontrada morta dentro de casa no Bairro Granja de Freitas
Mulher de 64 anos foi encontrada caída na cozinha com um corte no pescoço e apenas roupas íntimas
compartilheSIGA
Uma idosa, de 64 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada nessa segunda-feira (27/4). Conforme o boletim de ocorrência, a mulher estava caída na cozinha, com sangramento na cabeça e usava apenas roupas íntimas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vizinha que relatou ter sido acionada pela filha da idosa para verificar se estava tudo bem na casa, depois de estranhar mensagens enviadas do celular de sua mãe pedindo R$ 3 mil para a compra de um iPhone.
A vizinha e o marido foram até o imóvel que estava com a porta aberta. O corpo foi encontrado na cozinha. Outros vizinhos disseram que não perceberam a entrada de ninguém no lugar.
Leia Mais
A perícia foi acionada e constatou um corte no pescoço da idosa e muito sangue pelo chão. Ainda não há confirmação sobre possível violência sexual e nenhum objeto cortante foi encontrado.
Familiares disseram à PM que suspeitam que, o possível autor seja alguém próximo da família, uma vez que a porta não foi arrombada. Os parentes ainda relataram que a vítima estava em um relacionamento com um rapaz, de General Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana, desconhecido da família. Ainda segundo eles, a idosa foi vista pela última vez no sábado (25/4).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O celular da vítima e cartões bancários foram roubados. Até o momento, os familiares não conseguiram bloquear o aparelho por não terem acesso ao e-mail cadastrado. Conforme a PM, a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas.