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CRIME BRUTAL

PCMG aguarda conclusão de laudo da morte de idoso que teve pênis decepado

O suspeito foi preso em flagrante e o caso é investigado pelo 10º Departamento de Polícia Civil, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba

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Renato Manfrim - Especial para o EM
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Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
27/04/2026 16:19

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PCMG aguarda conclusão de laudo de morte de idoso que teve pênis decepado
PCMG aguarda conclusão de laudo de morte de idoso que teve pênis decepado crédito: PCMG/Divulgação

O caso do brutal assassinato de um caseiro de fazenda em Monte Carmelo (MG), no Alto Paranaíba, ainda tem alguns questionamentos para serem esclarecidos. O corpo da vítima, de 73 anos, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), apresentou sinais de violência extrema, incluindo mutilação na região genital.

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O crime aconteceu na propriedade rural que o caseiro trabalhava na manhã da última quinta-feira (23/4). A propriedade está localizada à margem da MG-223 e perto do município de Monte Carmelo. A vítima residia sozinha na sede da fazenda.

Um suspeito de 47 anos foi preso em flagrante e continua detido no sistema prisional.

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A Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, informou que não é possível informar se a mutilação do pênis da vítima ocorreu antes ou depois de sua morte, já que ainda está aguardando a conclusão do laudo pericial.

A reportagem também questionou sobre o teor do depoimento do suspeito e se ele falou sobre a motivação do crime. Segundo o 10º Departamento de Polícia Civil, ele ficou em silêncio na delegacia.

Sobre o que falta para finalizar o inquérito policial, além da conclusão do laudo pericial, a PC de Patos de Minas informou que ainda vai ouvir algumas testemunhas.

A PCMG declarou por nota que, na sede da fazenda, foram verificados indícios de arrombamento, desordem e vestígios que apontam para a dinâmica do delito, os quais estão sendo analisados pela perícia técnico-científica. 

Durante as diligências iniciais, foram levantadas informações que permitiram a identificação de um suspeito, já qualificado, sendo reunidos elementos que o vinculam ao crime, incluindo vestígios encontrados no local e em um veículo a ele pertencente.

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As investigações continuam em andamento para completa elucidação dos fatos, incluindo a motivação do crime e eventuais circunstâncias associadas, complementa a nota.

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