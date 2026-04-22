Vídeo: dois são presos por garrafadas em homem em Patos de Minas
A vítima disse que a confusão começou após uma brincadeira com um frequentador do bar; vídeo mostra pelo menos uma das garrafadas
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Um homem de 30 anos foi agredido com garrafadas em uma briga em um bar na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, na noite de terça-feira (21/4). A ocorrência foi registrada após o sistema de videomonitoramento da Polícia Militar flagrar as agressões. Vídeo mostra pelo menos uma das pancadas.
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O sistema de monitoramento policial teria percebido quando a vítima foi atingida com socos enquanto estava no meio da rua. Em seguida, outro homem aparece quebrando uma garrafa na cabeça do agredido.
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Aos policiais, a vítima disse que a confusão começou após uma brincadeira com um frequentador do bar. Um dos envolvidos, de 25 anos, afirmou que reagiu após se sentir ofendido. O outro, de 30 anos, negou participação, apesar de ter sido flagrado das imagens.
O homem ferido apresentava cortes e foi levado à Santa Casa, onde recebeu atendimento e foi liberado.
Os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia, assinaram termo de compromisso e foram liberados.
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A vítima informou que pretende representar contra os agressores.