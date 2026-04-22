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AGRESSÃO

Vídeo: dois são presos por garrafadas em homem em Patos de Minas

A vítima disse que a confusão começou após uma brincadeira com um frequentador do bar; vídeo mostra pelo menos uma das garrafadas

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/04/2026 18:36

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Vídeo: Dois são presos por garrafadas em homem em Patos de Minas
Vídeo: dois são presos por garrafadas em homem em Patos de Minas crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

Um homem de 30 anos foi agredido com garrafadas em uma briga em um bar na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, na noite de terça-feira (21/4). A ocorrência foi registrada após o sistema de videomonitoramento da Polícia Militar flagrar as agressões. Vídeo mostra pelo menos uma das pancadas.

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O sistema de monitoramento policial teria percebido quando a vítima foi atingida com socos enquanto estava no meio da rua. Em seguida, outro homem aparece quebrando uma garrafa na cabeça do agredido.

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Aos policiais, a vítima disse que a confusão começou após uma brincadeira com um frequentador do bar. Um dos envolvidos, de 25 anos, afirmou que reagiu após se sentir ofendido. O outro, de 30 anos, negou participação, apesar de ter sido flagrado das imagens.


O homem ferido apresentava cortes e foi levado à Santa Casa, onde recebeu atendimento e foi liberado.
Os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia, assinaram termo de compromisso e foram liberados.

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A vítima informou que pretende representar contra os agressores.

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