Causa da morte de adolescente em Lavras é desconhecida

A autópsia feita no corpo de Evellyn Cristine Firmino da Silva, de 17 anos, ainda não apontou a causa da morte da adolescente, encontrada enterrada em uma área de mata na zona rural de Lavras, no Sul de Minas, nessa terça-feira (21/4). O exame foi feito no Posto Médico-Legal (PML). Segundo a Polícia Civil (PCMG), análises complementares devem esclarecer como a jovem morreu. O caso é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o namorado da vítima, de 20, que foi preso em flagrante após confessar o crime à mãe dele e, em seguida, tentar tirar a própria vida.

De acordo com o médico-legista Otto Chaves, um dos responsáveis pelo exame, o corpo da jovem já estava em estado moderado de decomposição, fator que dificulta a análise pericial. Ele informou que não encontraram marcas suficientes para confirmar se Evellyn morreu por asfixia. Também não foram identificadas lesões na traqueia ou na coluna cervical.

Mesmo assim, a hipótese de asfixia não foi descartada. Outra possibilidade é a de intoxicação. “Aguardamos exames complementares, mas entre as hipóteses que estamos trabalhando seriam de uma asfixia mecânica, e também é necessário descartar uma possível intoxicação exógena”, explicou o legista.

Exames complementares foram solicitados. Até a conclusão dos laudos laboratoriais, a causa da morte segue indefinida.

Relembre o caso

Evellyn Cristine estava desaparecida desde sexta-feira (17/4), quando a mãe procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para registrar o sumiço da filha depois de receber uma ligação do namorado de Evellyn perguntando se a adolescente estava bem. A adolescente havia sido vista pela mãe pela última vez no dia anterior, quando foi para a casa do namorado, segundo boletim de ocorrência.

Inicialmente, o caso era tratado como desaparecimento. A partir daí, as polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e voluntários, iniciaram as buscas pela jovem.

Durante as buscas, os policiais foram até a casa do namorado da adolescente, Otávio Henrique dos Santos Campos. Em um primeiro momento, nada que indicasse crime havia sido encontrado. No entanto, no sábado (18/4), uma nova vistoria localizou manchas de sangue no imóvel, o que levou ao acionamento da perícia técnica e mudou o rumo das investigações.

Segundo a PC, após saber da descoberta dos vestígios na casa que estava morando com Evellyn, o suspeito confessou a mãe dele que havia matado a adolescente e escondido o corpo. Em seguida, ele fugiu levando doses de insulina de seu pai e tentou tirar a própria vida.

O jovem foi encontrado no domingo (19/4), desacordado, caído na beira da estrada que dá acesso ao alto da Serra da Bocaina, conhecida como Serrinha. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanece internado sob escolta policial. Mesmo internado, ele teve a prisão em flagrante confirmada.

Imagens de câmeras de segurança e testemunhas reforçaram a investigação. Segundo a polícia, os vídeos mostram uma discussão entre duas pessoas, supostamente o casal, na madrugada de sexta-feira. Horas depois, outra gravação mostra uma motocicleta parada em frente à casa do suspeito, quando um corpo aparentemente desacordado é colocado sobre o veículo.

“É possível observar que houve um desentendimento entre a pessoa que a Polícia Civil entende ser o suspeito e a vítima. Algumas horas depois, a motocicleta do suspeito é flagrada em frente à casa do casal; ele coloca o corpo da vítima, já desfalecida, em cima da motocicleta e toma rumo ignorado para ocultar o corpo”, detalhou o delegado Rafael Arruda.

Evellyn foi encontrada quatro dias depois de desaparecer por dois homens que estavam auxiliando nas buscas pela adolescente. O corpo da jovem estava enterrado ao final de uma trilha, próximo a um bambuzal, na região conhecida como Ponte Alta, de Lavras.

O celular de Otávio foi apreendido e passa por perícia.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima