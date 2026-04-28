Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Morre dono do Bar do Dedinho, onde ataque a tiros deixou dois mortos

Comerciante enfrentava problemas de saúde; estabelecimento ficou conhecido após tiroteio que matou dois irmãos e deixou quatro feridos em BH

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
28/04/2026 12:58

compartilhe

SIGA
×
O estabelecimento anunciou que não funcionará nesta terça-feira (28)
O estabelecimento anunciou que não funcionará nesta terça-feira (28) crédito: Reprodução/Redes Sociais

O empresário Alysson Silva, conhecido como Dedinho e dono do Bar do Dedinho, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), morreu na manhã desta terça-feira (28/4). A informação foi divulgada nas redes sociais do estabelecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Na nota de pesar, familiares e amigos informaram que o comerciante enfrentava um problema grave de saúde, que piorou nos últimos dias. “Guardaremos conosco a sua alegria, o seu legado e a dedicação que sempre teve com cada amigo e cliente”, publicou o perfil do bar.

 

Leia Mais

A publicação também pediu apoio aos familiares e amigos neste momento de luto. “Pedimos a compreensão de todos e orações para que sua família e amigos encontrem conforto neste momento de dor”, informou o estabelecimento, que ainda citou um trecho bíblico: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará”.

Por causa da morte, o estabelecimento anunciou que não funcionará nesta terça-feira (28/4). O bar ficou conhecido nos últimos dias após ser palco de um ataque a tiros no feriado de Tiradentes, em 21 de abril. Na ação criminosa, dois irmãos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram as vítimas caídas no chão ao chegarem ao local. Os irmãos Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram baleados durante o ataque.

Uma das vítimas morreu ainda dentro do estabelecimento. A outra chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o crime, frequentadores e moradores da região iniciaram uma campanha nas redes sociais para ajudar o bar a reduzir os prejuízos provocados pela correria durante o atentado. Muitos clientes deixaram o local sem conseguir pagar as contas enquanto tentavam fugir dos disparos. 

Tópicos relacionados:

bar bh minas-gerais pampulha policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay