Idoso de 83 anos morre afogado ao pescar no Rio das Mortes, em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 83 anos morreu afogado no Rio das Mortes, em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, na tarde desta quinta-feira (23/4). Segundo apurou o Corpo de Bombeiros, o idoso havia ido ao local para pescar, mas acabou caindo no rio e não foi mais visto.

De acordo com o sargento Oliveira, chefe da equipe de buscas, o incidente aconteceu no trecho após a Fazenda do Pombal, nas proximidades da área conhecida na região como Cachoeira do Doze.

“A vítima estava pescando à margem do rio com dois sobrinhos, que estavam em pontos distintos. Em determinado momento, um dos familiares percebeu que ele havia caído na água e, ao chegar ao local, já não conseguiu mais avistá-lo”, disse o militar.

Ainda de acordo com o sargento, após o acionamento dos bombeiros, um dos sobrinhos acabou encontrando o idoso próximo ao local da queda e o levou à margem do rio. Por fim, o sargento pontuou que, por enquanto, não é possível determinar o que causou a queda. A suspeita é de que a vítima possa ter sofrido um mal súbito ou simplesmente ter perdido o equilíbrio. “A perícia da Polícia Civil esteve no local e somente após o laudo do legista será possível definir a causa”, finalizou.

Curiosidade: por que o nome Rio das Mortes?

Rio das Mortes, nome dado hoje a um distrito de São João del-Rei, está ligado a um dos episódios mais violentos da história colonial brasileira: a Guerra dos Emboabas (1707–1709). O período foi marcado por confrontos entre os paulistas (descobridores das minas) e os emboabas (forasteiros, principalmente portugueses e baianos). Ambos disputavam o direito de explorar o ouro na região de São João del-Rei e Tiradentes.

O evento definitivo, em 1709, foi marcado por uma emboscada. Na ocasião, um grupo de paulistas foi cercado pelos emboabas, que prometeram poupar a vida dos paulistas caso eles se rendessem e entregassem as armas. Os paulistas, então, se renderam e foram todos assassinados.

O episódio ficou conhecido como Capão da Traição. Com isso, especula-se que o nome "Rio das Mortes" decorra do grande volume de corpos e sangue deixados nas margens e nas águas à época.

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Cabe dizer que não há consenso histórico de que o referido episódio tenha ocorrido exatamente às margens desse rio. Tampouco é possível afirmar com segurança que o nome do rio tenha surgido diretamente desse massacre específico. A explicação mais aceita é que o nome “Rio das Mortes” está ligado à violência generalizada na região durante o ciclo do ouro, com vários outros confrontos e mortes.