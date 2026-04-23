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MG: motorista morre em acidente entre carreta com bois e caminhão na BR-116

Acidente aconteceu na altura do município de Jampruca (MG), no Vale do Rio Doce. Rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o resgate

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
23/04/2026 19:53

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A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/4), por volta das 4h
A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/4), por volta das 4h crédito: CBMMG

Um homem que conduzia um caminhão na BR-116 morreu depois de se envolver em um acidente com uma carreta na altura do município de Jampruca (MG), no Vale do Rio Doce. A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/4), por volta das 4h, informou o Corpo de Bombeiros.

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O motorista da carreta, que leva uma carga de bois, trafegava pela rodovia, no sentido Governador Valadares, quando houve a colisão na altura do km 352 com o caminhão, que levava uma carga de açúcar e vinha em sentido contrário.

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A carreta com os animais tombou na rodovia, e o reservatório de combustível estava vazando óleo sobre a pista. O caminhão ficou apoiado fora da pista, próximo a um talude com desnível de aproximadamente cinco metros abaixo do nível da rodovia.

A remoção do corpo do motorista do caminhão demandou uma operação conjunta, que foi iniciada pela Polícia Rodoviária Federal ao realizar a interdição da pista nos dois sentidos.

O condutor da carreta ficou ferido, sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Após a perícia da Polícia Civil, os bombeiros mitigaram o risco de acidente ao limpar a via suja de combustível. Ao comunicar o acidente, a assessoria do Corpo de Bombeiros não informou o que aconteceu com os animais que estavam na carreta. A reportagem apresentou esse questionamento, e a matéria será atualizada caso haja retorno.

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