Pai e filho morrem em batida entre caminhão e caminhonete em MG
Acidente ocorreu na altura do km 102 da rodovia MG-428, em Sacramento, no Triângulo Mineiro
Um homem de 59 anos e seu filho de 26 morreram em um acidente entre um caminhão e uma caminhonete. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar socorro, na madrugada desta quinta-feira (23/4), na rodovia MG-428, em Sacramento, Triângulo Mineiro.
Segundo a corporação, um caminhão carregado de sucata seguia na estrada até que parte da carga começou a pegar fogo. Os bombeiros afirmaram que o incêndio pode ter sido causado por superaquecimento do sistema de freios. Em seguida a caminhonete F-350, que vinha atrás, bateu na traseira do caminhão em chamas.
Pai e filho que estavam no veículo ficaram presos às ferragens e morreram no local da batida. Os corpos foram retirados pelos bombeiros. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar os trabalhos de perícia.