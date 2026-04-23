Homem paga R$ 1,6 mil de fiança por furto de R$ 62 de carne, em Araguari

Um homem foi preso em flagrante após furtar uma peça de carne avaliada em R$ 62,95 em um supermercado de Araguari, Triângulo Mineiro. Para deixar a cadeia, ele precisou pagar fiança de R$ 1.621

Imagens de circuito de segurança mostram o homem passando pelo caixa e sendo abordado por funcionários do comércio.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por funcionários do estabelecimento que contiveram o suspeito do lado de fora do supermercado.

Um dos colaboradores chega a ir no caixa já sabendo que o furto tinha acontecido e lamentando que o homem conseguiu deixar o local com o contrafilé não pago. Apesar disso ele é alcançado na rua e, ao ser questionado, confessou ter subtraído uma peça de carne de aproximadamente 1,05 kg do corte de carne sem pagar.

Ainda conforme a ocorrência, o homem retirou a carne de dentro das próprias roupas, onde havia escondido o produto para tentar burlar a fiscalização do supermercado.

A representante do estabelecimento reconheceu o item como sendo de propriedade do local, confirmando que não houve pagamento. A carne foi devolvida ao supermercado por se tratar de produto perecível.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por furto e encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O delegado responsável pelo caso informou que o homem foi indiciado por tentativa de furto e liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.621.

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Ele deixou a cadeia e vai responder pelo furto em liberdade.

