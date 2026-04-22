Uberlândia: Homem torturado é resgatado e escapa da morte

Um homem, de 37 anos, escapou da morte depois de ser sequestrado, sofrer tortura e ser mantido em cárcere privado. O crime aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi encontrado nessa terça-feira (21/4) e tinha sido mantido sob ameaça de morte com arma de fogo. Um suspeito foi preso e mais dois são procurados.



A vítima estava em uma casa no Bairro Élisson Prieto e uma denúncia feita ao telefone 190 dava conta de que uma pessoa do sexo masculino era espancada no local. Levaram algumas horas para que as equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrassem o imóvel, que fica no antigo assentamento Glória. O local, segundo a corporação, seria usado exclusivamente para prática de crimes.



No imóvel, os policiais encontraram a vítima bem ferida, com diversas lesões pelo corpo, principalmente na cabeça, braços e pernas. Um suspeito, de 27, foi preso em flagrante, enquanto outros dois conseguiram fugir por uma área de mata próxima, que dá para uma rodovia.

O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Assim que estiver estabilizado, ele deve prestar depoimento à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. De acordo com a PM, a vítima estaria prestes a ser executada quando chegaram ao local.

O homem não possui passagens pela polícia, mas a PM não descarta que a motivação do crime possa estar ligada ao tráfico de drogas, uma vez que o suspeito preso tem antecedentes por tráfico e é investigado por um homicídio no estado de Goiás.

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O imóvel onde a vítima foi encontrada é descrito como insalubre e utilizado para práticas criminosas. Até a publicação desta matéria os outros dois suspeitos ainda não tinham sido encontrados.