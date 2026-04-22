BH: meia tonelada de maconha é apreendida na Região Norte da cidade
Dois homens com antecedentes criminais foram flagrados transportando a droga em um veículo; ocorrência segue em andamento na sede da Rotam
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Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizada na tarde desta quarta-feira (22/4), resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha e na prisão de dois homens no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. A ação ocorreu por volta das 15h, quando os suspeitos foram abordados enquanto transportavam a droga em um veículo.
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De acordo com as primeiras informações da PM, os indivíduos, ambos maiores de idade, já possuem passagens criminais anteriores. Durante a abordagem, os militares identificaram o entorpecente no interior do automóvel, confirmando o transporte ilegal da substância.
A ocorrência segue em andamento na sede do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) da PM, onde o material apreendido está sendo contabilizado e os procedimentos legais estão sendo realizados.
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A polícia investiga a possível origem e destino da droga, bem como a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.