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TROCA DE TIROS

Dois homens são mortos em confronto com a PM em Araguari

Segundo a polícia, uma denúncia indicou que dois homens planejavam um homicídio; ao chegar onde estavam, os agentes foram recebidos à tiros

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
23/04/2026 15:45

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Imagem da delegacia em Araguari
Fachada da delegacia de Araguari, no Triângulo Mineiro crédito: Divulgação/PCMG

Dois homens morreram nesta quarta-feira (22/4), em Araguari, Triângulo Mineiro, depois de serem baleados em uma troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo os militares, após uma denúncia de que os indivíduos planejavam assassinar uma pessoa, eles foram até a casa onde os suspeitos estavam escondidos e foram recebidos com tiros, iniciando o confronto.

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A PMMG afirma que uma guarnição do Grupo Especializado de Recobrimento (GER) fazia o patrulhamento quando receberam as informações e o endereço onde os suspeitos supostamente planejavam o crime.

 

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Uma operação foi montada. A polícia afirma que anunciou sua presença antes de abordar a casa, mas foi recebida com disparos de arma de fogo e reagiu, atirando de volta.

Ainda segundo a PMMG, os dois homens que estavam no local foram levados a uma unidade médica, mas já estavam mortos.

Uma pistola cromada calibre 9 milímetros, um revólver calibre .38 e munições foram apreendidos durante a operação.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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