Dois homens são mortos em confronto com a PM em Araguari

Dois homens morreram nesta quarta-feira (22/4), em Araguari, Triângulo Mineiro, depois de serem baleados em uma troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo os militares, após uma denúncia de que os indivíduos planejavam assassinar uma pessoa, eles foram até a casa onde os suspeitos estavam escondidos e foram recebidos com tiros, iniciando o confronto.

A PMMG afirma que uma guarnição do Grupo Especializado de Recobrimento (GER) fazia o patrulhamento quando receberam as informações e o endereço onde os suspeitos supostamente planejavam o crime.

Uma operação foi montada. A polícia afirma que anunciou sua presença antes de abordar a casa, mas foi recebida com disparos de arma de fogo e reagiu, atirando de volta.

Ainda segundo a PMMG, os dois homens que estavam no local foram levados a uma unidade médica, mas já estavam mortos.

Uma pistola cromada calibre 9 milímetros, um revólver calibre .38 e munições foram apreendidos durante a operação.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima