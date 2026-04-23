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PAMPULHA

BH: homem é preso ao se passar por policial civil na capital

Suspeito foi flagrado com distintivo, giroflex e armamento ilegal na Pampulha, em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/04/2026 10:09

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Polícia Civil realizou prisão em Ubá
Durante a abordagem da Rotam, o homem confessou que não era policial e que estava armado crédito: PCMG

Um homem de 45 anos foi preso nessa quarta-feira (22/4) ao se passar por policial civil e portar armas ilegalmente no Bairro Céu Azul, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada por equipes da Rotam depois de uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria se passando por agente. Ele foi localizado em uma barbearia na Rua Helga Taveira de Souza.

Durante a abordagem, o homem confessou espontaneamente que não era policial e que estava armado. Com ele, os militares encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada, um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo.

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Também foram apreendidos um distintivo de perito criminal, algemas e um giroflex azul, além de um veículo Toyota 4WD branco.

O suspeito alegou que portava as armas por medo de ser vítima de roubo. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à 2ª Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil.

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A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e ainda não se manifestou.

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