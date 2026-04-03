Sobrevivência milagrosa: mulher cai de 10 metros em cachoeira

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Uma mulher foi resgatada na tarde desta sexta-feira (3/4) após cair de uma altura aproximada de 10 metros na região da Cachoeira da Jangada, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O local de difícil acesso exigiu uma operação complexa de salvamento, que mobilizou diversas equipes.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima fazia uma trilha acompanhada do namorado quando sofreu a queda. Ela ficou ferida em uma área de difícil acesso, enquanto o companheiro permaneceu sobre uma pedra, sem conseguir sair, também em situação de risco.

Para o resgate, foram empregadas duas equipes terrestres, além do suporte aeromédico da aeronave Arcanjo 14 e o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Militares do Exército que estavam de folga e no local também auxiliaram na operação.

De acordo com os bombeiros, a mulher apresentava sinais vitais estáveis, mas sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), luxação na clavícula e suspeita de fratura na mesma região. Ela foi imobilizada e colocada em uma maca especial, adequada para deslocamentos em terrenos acidentados.

A retirada exigiu a travessia da vítima por um curso d’água, seguida de um içamento em trecho íngreme com o uso de cordas e sistemas de polias, até um ponto seguro. Após o resgate, a mulher foi encaminhada à Unidade de Suporte Avançado do Samu e, posteriormente, levada até a aeronave posicionada nas proximidades. Ela foi transportada para atendimento no Hospital Regional de Betim, também na Grande BH.

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O estado de saúde atualizado da vítima e do namorado não foi divulgado até o momento.