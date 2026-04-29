Duplo homicídio: dois homens são mortos dentro de casa em Sete Lagoas

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29/4) no bairro Planalto, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncias de moradores que relataram diversos disparos de arma de fogo na Rua Júlio César.

Inicialmente, os militares realizaram buscas em endereços próximos, mas nada foi detectado. Após novas informações de testemunhas, os militares chegaram a um imóvel específico na mesma rua.

Diante do silêncio na residência e dos fortes indícios de crime, os policiais arrombaram o portão e a porta de entrada. No interior da casa, encontraram os dois homens em um dos quartos, já sem vida e com múltiplas perfurações pelo corpo. O Samu compareceu ao local e constatou as mortes.

No local foram recolhidas 33 cápsulas deflagradas. Desse total, 17 são de calibre 9 mm e 16 de calibre .380. Uma das vítimas foi identificada por familiares ainda no local. A segunda vítima não havia sido oficialmente identificada no momento do registro, sendo conhecida apenas por um apelido.

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A perícia técnica foi acionada, realizou os levantamentos e liberou os corpos para o IML de Sete Lagoas, onde serão submetidos a exame de necropsia. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.