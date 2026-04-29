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VIOLÊNCIA

Duplo homicídio: dois homens são mortos dentro de casa em Sete Lagoas

Moradores relataram intensa troca de tiros no bairro Planalto. Militares encontraram os corpos em casa trancada

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
29/04/2026 11:18

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A Polícia Militar informou que, apesar do impacto, não houve registro de feridos presos às ferragens
O Samu compareceu ao local e constatou as mortes crédito: Reprodução/Pexels

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29/4) no bairro Planalto, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncias de moradores que relataram diversos disparos de arma de fogo na Rua Júlio César.

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Inicialmente, os militares realizaram buscas em endereços próximos, mas nada foi detectado. Após novas informações de testemunhas, os militares chegaram a um imóvel específico na mesma rua. 

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Diante do silêncio na residência e dos fortes indícios de crime, os policiais  arrombaram o portão e a porta de entrada. No interior da casa, encontraram os dois homens em um dos quartos, já sem vida e com múltiplas perfurações pelo corpo. O Samu compareceu ao local e constatou as mortes.

No local foram recolhidas 33 cápsulas deflagradas. Desse total, 17 são de calibre 9 mm e 16 de calibre .380. Uma das vítimas foi identificada por familiares ainda no local. A segunda vítima não havia sido oficialmente identificada no momento do registro, sendo conhecida apenas por um apelido.

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A perícia técnica foi acionada, realizou os levantamentos e liberou os corpos para o IML de Sete Lagoas, onde serão submetidos a exame de necropsia. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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