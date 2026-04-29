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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Criança de 3 anos testemunha mãe sendo agredida e pede ajuda

Vítima, de 23 anos, foi atingida por golpes de canivete no imóvel onde estava com o suspeito

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/04/2026 14:30

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Suspeito de cometer homicídio em Belém morre em troca de tiros com a PC em BH
Em razão da gravidade dos ferimentos, ela passou por procedimento cirúrgico e permanece internada crédito: PCMG/Divulgação

Uma mulher de 23 anos sofreu uma uma tentativa de feminicídio em Extrema, Sul de Minas; o suspeito é um homem, de 24 anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (24/4). O filho da vítima, de 3 anos, presenciou a violência e buscou socorro.

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A vítima foi atingida por golpes de canivete no imóvel onde ela estava com o suspeito, no Bairro Pessegueiro. A criança testemunhou a ação do homem e saiu para buscar ajuda. Moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Conforme a PCMG, devido a gravidade dos ferimentos, a vítima precisou de cirurgia e permanece internada e entubada. No local do crime, os policiais apreenderam o canivete usado no crime. Havia vestígios de sangue na lâmina.

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Prisão

Conforme a Polícia Civil, após o ataque, o suspeito fugiu levando o celular da vítima. No entanto, ele foi localizado rapidamente pela equipe policial, escondido em uma residência. 

Durante a abordagem, o suspeito foi autuado e preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão convertida em preventiva.

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O homem permanece à disposição da Justiça e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime. Segundo a PCMG, o suspeito não era o pai da criança, e não há confirmação de que ele e a mulher estavam em um relacionamento.

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