Criança de 3 anos testemunha mãe sendo agredida e pede ajuda

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher de 23 anos sofreu uma uma tentativa de feminicídio em Extrema, Sul de Minas; o suspeito é um homem, de 24 anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (24/4). O filho da vítima, de 3 anos, presenciou a violência e buscou socorro.

A vítima foi atingida por golpes de canivete no imóvel onde ela estava com o suspeito, no Bairro Pessegueiro. A criança testemunhou a ação do homem e saiu para buscar ajuda. Moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar. Conforme a PCMG, devido a gravidade dos ferimentos, a vítima precisou de cirurgia e permanece internada e entubada. No local do crime, os policiais apreenderam o canivete usado no crime. Havia vestígios de sangue na lâmina.

Prisão

Conforme a Polícia Civil, após o ataque, o suspeito fugiu levando o celular da vítima. No entanto, ele foi localizado rapidamente pela equipe policial, escondido em uma residência.

Durante a abordagem, o suspeito foi autuado e preso em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão convertida em preventiva.

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O homem permanece à disposição da Justiça e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime. Segundo a PCMG, o suspeito não era o pai da criança, e não há confirmação de que ele e a mulher estavam em um relacionamento.