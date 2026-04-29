Suspeito de matar esposa e atirar no enteado em MG é encontrado morto

Um homem de 46 anos, identificado como Roberto Cesar Rodrigues, que era procurado pela polícia suspeito de matar a companheira e atirar no enteado, foi encontrado morto na tarde dessa terça-feira (28/4), em um sítio na região da Estrada do Tangará, na zona rural de Rio Acima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, Roberto era apontado como autor do feminicídio de Gislene Ferreira da Rocha, de 43 anos, morta a tiros dentro de casa no último domingo (26/4), no bairro Jatobá. O filho da vítima, de 21 anos, também foi baleado ao tentar impedir o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao sítio conhecido como Água Limpa por volta das 10h e pediu ao proprietário do local para utilizar a internet. O homem realizou uma chamada de vídeo com um advogado e comentou que pretendia se entregar às autoridades.

O dono do sítio, que disse conhecer Roberto desde criança, deixou a propriedade durante a tarde. Ao retornar, por volta das 15h, encontrou o homem caído sobre a cama, já sem vida. Um revólver calibre .38 foi localizado no chão, ao lado do corpo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). As circunstâncias da morte serão investigadas.

Relembre o caso

Gislene Ferreira da Rocha, de 43 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa na noite de domingo (26/4), no bairro Jatobá, em Rio Acima. Roberto Cesar Rodrigues, companheiro da vítima e registrado como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), fugiu após o crime e passou a ser procurado pela polícia.

Quando os militares chegaram ao imóvel, encontraram Gislene ainda com sinais vitais, desacordada, com perfurações nas costas, pernas e região do quadril. Ela foi socorrida para o hospital de Rio Acima, mas morreu após dar entrada na unidade.

O filho dela, de 21 anos, foi baleado no abdômen ao tentar impedir os disparos. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Familiares relataram à polícia que Roberto havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica. Pouco antes dos disparos, ele conversava com Gislene no quarto. Em seguida, a mulher saiu gritando pelo filho.

Segundo testemunhas, após atirar contra o enteado, Roberto efetuou vários disparos contra Gislene, principalmente nas costas e nas pernas. Depois do crime, ele teria dito à irmã da vítima: “Matei sua irmã”, antes de fugir.

Ainda conforme a família, o suspeito publicou mensagens nas redes sociais após o feminicídio. Em uma delas, escreveu: “Nunca pensei que meu grande amor teria coragem de me trair. Peço a todos perdão, mas infelizmente não pude conter a raiva, pois eu amava muito.”

Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas na região e na casa da mãe do suspeito, mas ele não foi localizado. Reprodução/Redes Sociais

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Durante buscas na casa do suspeito, a Polícia Militar apreendeu armas e munições guardadas em um cofre. A Câmara Municipal de Rio Acima também divulgou nota lamentando a morte de Gislene, que era irmã do vereador Ivanildo Rocha (PP).