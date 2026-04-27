Homem com registro de CAC mata mulher, atira no enteado e foge na Grande BH

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros dentro de casa na noite desse domingo (26/4), no bairro Jatobá, em Rio Acima (MG), na Grande BH. O companheiro dela, um homem de 46 anos com registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), é apontado como autor do crime e está foragido. A vítima foi identificada como Gislene Rocha.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram familiares da vítima, que informaram que o marido havia atirado contra ela. Gislene foi localizada ainda com sinais vitais, desacordada, com perfurações nas costas, pernas e região do quadril. Ela foi socorrida até o hospital de Rio Acima, mas morreu após dar entrada na unidade.

O filho dela, de 21 anos, também foi baleado no abdômen ao tentar defendê-la. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima. O estado de saúde não foi informado.

Segundo relato da irmã da vítima, o suspeito passou o dia ingerindo bebida alcoólica, mas sem apresentar comportamento agressivo. Pouco antes do crime, ele conversava com a mulher no quarto, sem sinais de discussão. Em determinado momento, Gislene saiu gritando pelo filho.

De acordo com os policiais, o filho tentou intervir e acabou atingido por um disparo no abdômen. A irmã da vítima contou que ouviu os tiros e, ao sair para verificar, encontrou o sobrinho ferido. Ela relatou que fugiu com o jovem pela garagem e, ao retornar, viu o autor efetuando vários disparos contra a vítima, principalmente nas costas e nas pernas. Em seguida, o suspeito teria se aproximado armado e dito: “Matei sua irmã”, fugindo em seguida.

Ainda segundo a família, o homem publicou mensagens nas redes sociais após o crime. Em uma delas, escreveu: “Nunca pensei que meu grande amor teria coragem de me trair. Peço a todos perdão, mas infelizmente não pude conter a raiva, pois eu amava muito.” Em outra, afirmou: “Sei que todo mundo está me julgando, não queria ter feito isso. Amava ela demais. Infelizmente perdi a razão. A traição acabou com nossas vidas.”

Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas na região e na casa da mãe do suspeito, mas ele não foi localizado. Reprodução/Redes Sociais

Após o crime, a Polícia Militar realizou buscas na região e na casa da mãe do suspeito, mas ele não foi localizado. Na residência dele, os militares encontraram armas e munições dentro de um cofre. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), a corporação investiga o caso e realiza busca para localizar o suspeito.

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Em nota, a Câmara Municipal de Rio Acima lamentou a morte de Gislene Rocha irmã do vereador Ivanildo Rocha (PP), a data e o local do velório ainda não foram divulgados.