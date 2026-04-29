Polícia Civil resgata peças furtadas de igrejas no Centro-Oeste de Minas

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Uma operação contra a dilapidação do patrimônio religioso, cultural e histórico em Minas teve mais desdobramentos. Após um mês de investigação sobre furtos em igrejas de Campo Belo e Cristais, no Centro-Oeste do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resgatou diversos bens, incluindo imagens e objetos litúrgicos. Durante as apurações, também foi identificado o suspeito dos crimes: um homem de 37 anos que se apresentava como restaurador de peças sacras.

Os furtos foram registrados em 23 de março e 20 de abril. Nos levantamentos da delegacia em Campo Belo, os policiais civis localizaram, na residência do investigado, imagens do Cristo crucificado e do Menino Jesus, além de um crucifixo, partes integrantes de outra imagem religiosa, como mãos destacadas e ornamentos litúrgicos, a exemplo de resplendor e mitra episcopal.

À frente das investigações, o delegado Yago Machado Arruda destacou a importância dos itens recuperados. “Trata-se de peças que, além de seu valor religioso, têm relevância histórica e artística significativa. Alguns dos bens recuperados, em razão de sua antiguidade e simbologia, são considerados de valor inestimável”, disse o delegado.

As peças recuperadas já foram restituídas aos responsáveis pelas instituições religiosas alvo dos furtos. Já o suspeito, ao término das investigações, poderá ser indiciado por furto qualificado.

Abuso de confiança

Segundo Arruda, o investigado agia mediante abuso de confiança. “Ele se apresentava como restaurador de imagens, o que lhe permitia acessar o interior das igrejas. Aproveitando-se de momentos em que permanecia sozinho nos locais, subtraía os objetos e os ocultava, deixando o ambiente sem levantar suspeitas imediatas”, esclarece ao informar que há indícios de envolvimento do suspeito em outros casos seguindo o mesmo modo de atuação.

O delegado orienta que, caso alguma pessoa reconheça nas imagens divulgadas outros bens eventualmente furtados, deve entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil em Campo Belo (Rua Juca Escrivão, 280, Centro), a fim de auxiliar na identificação e restituição dos objetos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Perdas

Minas Gerais tem 1.920 bens desaparecidos, tendo sido resgatados 639 e 136 restituídos. Do total de 2,7 mil cadastrados na plataforma Sondar – Resgate de bens culturais, do Ministério Público de Minas Gerais, a maior parte (1.071) contempla documentos, seguindo-se os objetos sacros (832).