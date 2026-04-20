São João del-Rei poderá se tornar capital nacional da arte sacra

Nascida no Ciclo do Ouro, alimentada pela cultura e fortalecida, ao longo dos séculos, pelas tradições, a cidade de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, poderá se tornar Capital Nacional da Arte Sacra. A proposta nesse sentido é do deputado federal Aécio Neves (PSDB), que apresentou projeto de lei (PL 1769/2026) ao Congresso Nacional.

Segundo o parlamentar, a riqueza do patrimônio histórico do município se encontra em suas igrejas, na arquitetura do casario e, principalmente, "no vigor cultural da sua população que, por séculos, tem mantido vivos os ritos, festas e tradições religiosas".

Destacando que São João del-Rei é considerada a maior cidade mineira fundada no início do século 18, no auge do ciclo do ouro, Aécio Neves explica que o município abrigou a Capela Nossa Senhora do Pilar, "a primeira edificação de arte sacra, à época localizada no Arraial Novo do Rio das Mortes, cuja ocupação data de 1704".

A capela original foi destruída em 1709. Anos depois, em 1721, foi erguida a Igreja Nossa Senhora do Pilar, hoje Catedral Basílica e uma das mais importantes do Barroco.

No projeto de lei (PL), o deputado federal informa que, entre as igrejas do século 18 existentes no município, estão a do Rosário (1720), a do Carmo (1733), a Nossa Senhora das Mercês (1769) e a São Francisco de Assis (1744), que tem projeto e decoração de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814, natural de Ouro Preto), "o maior nome do Barroco brasileiro e um dos mais importantes escultores e arquitetos do período colonial". Ele acrescenta à lista expoentes da arte sacra são-joanense, a exemplo de Valentim Correa Paes, Manoel Victor de Jesus, Venâncio José do Espírito Santo, Luiz Pinheiro de Souza e Joaquim Francisco de Assis Pereira.

Celebrações

Junto aos bens edificados e seus elementos artísticos está o patrimônio cultural imaterial. Aécio Neves lembra que as festas religiosas na cidade são consideradas das mais importantes entre as celebradas, no país, pela Igreja Católica, reunindo milhares de pessoas durante Quaresma e Semana Santa.

A Irmandade de Nosso Senhor dos Passos, fundada em 1733, promove a Festa de Passos, que conserva antigos ritos para relembrar a Paixão de Cristo. Já a Paróquia de Nossa Senhora do Pilar e a Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, fundada em 1711, preservam uma das mais antigas tradições, o "Ofício de Trevas", inteiramente em latim e realizado na quarta, na sexta e no sábado da Semana Santa.

As práticas religiosas preservadas em São João del-Rei fazem da cidade também um centro de música sacra, com orquestras que atuam desde o período colonial, especialmente a Lira Sanjoanense, fundada em 1776, e a Orquestra Ribeiro Bastos. "Ambas são consideradas as orquestras mais antigas das Américas em atividade ininterrupta. A música colonial brasileira por elas executada há mais de dois séculos permanece viva nas celebrações da população, não está apenas nos museus, o que contribui enormemente para a manutenção da tradição sacra", justifica Aécio em seu projeto de lei.

Outro destaque cultural importante está no Museu de Arte Sacra em São João del-Rei, com acervo de 450 objetos, entre alfaias (roupas, utensílios e adornos), paramentos litúrgicos pertencentes a confrarias, ordens e irmandades religiosas, acumulados ao longo dos anos. "É notável a presença de diversos escultores, pintores, entalhadores, prateiros, ourives, costureiros, restauradores e demais profissionais que dedicaram grande parte de seu trabalho a prover as igrejas da cidade", diz o texto do projeto de lei.

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Famosa nacionalmente por ser a “cidade onde os sinos falam”, devido aos toques centenários, nas igrejas, reconhecidos como patrimônio cultural imaterial, São João del-Rei poderá, com o reconhecimento oficial, "incentivar e viabilizar medidas governamentais de proteção do acervo histórico e artístico, e também estimular e valorizar o apoio de empresas e de particulares a projetos e a formação de parcerias público-privada (PPP)", ressalta o parlamentar.