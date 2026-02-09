Folia para ficar na memória

O que não falta é história no carnaval do interior de Minas. Nas cidades de passado colonial, então, nem se fala, pois apresentam um cenário espetacular para as turmas que se conhecem desde a infância e dão boas-vindas, em clima de hospitalidade, aos foliões-visitantes. Assim, tradição, cultura, antigos blocos e muita animação fazem a festa nas ladeiras, praças e avenidas.

Até pouco mais de uma década atrás, quando BH era um “túmulo do samba”, Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del-Rei, Sabará e outras cidades do chamado “circuito histórico” davam as cartas no reinado de Momo. Vale lembrar que, mantendo a tradição centenária, e em plena atividade, estão em Ouro Preto e Mariana os lendários Bloco Zé Pereira dos Lacaios e Zé Pereira da Chácara.

Integrando cultura, preservação do Centro Histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial e programação com grandes atrações, Diamantina revigora sua tradição momesca. A folia começa amanhã (10) e irá até dia 17. O principal destaque está na combinação entre blocos, cortejos culturais e ocupação organizada das ruas centrais. São esperados 40 mil foliões por dia. Para mais informações, acesse o portal oficial da cidade (diamantina.mg.gov.br) e Instagram: @carnavaldediamantinaoficial. Os números do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) são (38) 3531-9532 e (38) 99981-1501.

Com o tema “O mar de gente tem um gigante à frente”, Mariana, primeira cidade do estado, abre a folia na quinta-feira (12). O principal destaque deste ano é o aniversário de 180 anos do bloco Zé Pereira da Chácara, um dos mais antigos das Gerais. Na programação – confira em mariana.mg.gov.br e no instagram @visitmariana –, muito agito com desfiles de blocos, apresentações de escolas de samba e shows musicais no Centro Histórico.

Bem pertinho de BH, Sabará, na Região Metropolitana, enriquece, nesta época, sua identidade cultural e a memória festiva do município. A folia vai de 12 a 17/2, com a participação de mais de 30 blocos caricatos, alguns com mais de 70 anos de “avenida”. Mais informações, em site.sabara.mg.gov.br, no Instagram @cultura.sabara ou pelo CAT: (31) 3671-1403.

Já em Itabira, de sábado a terça-feira (14 a 17), tem carnaval de bairro, festas nos distritos turísticos e outras regiões do município. Todas as informações para o folião se encontram em fccda.com.br ou Itabira.mg.gov.br e nas redes sociais: Instagram @fccda e @prefeitura_itabira.



ESCOLAS DE SAMBA



Em São João del-Rei, o "Carnaval Cultural de Outrora", com patrocínio oficial do governo de Minas e da Cemig, brilha até dia 17/2, prometendo resgatar o espírito histórico da cidade por meio da valorização da cultura popular e dos espaços públicos. Não é para ficar parado um minuto, ainda mais com o desfile das escolas de samba. A abertura oficial foi na sexta-feira (6), no Largo de São Francisco. Quer saber mais? Acesse o site saojoaodelreiturismo.com.br e o Instagram @sjdr.cultura. O CAT fica na Rua Santo Antônio, 22, Águas Férreas (Tejuco).

THEMA AUDIOVISUAL



EXALTAÇÃO A UM TEMPLO...

Lançado ontem no Cine Vitória, em Santa Bárbara, e já disponível no Youtube o documentário “Matriz de Arte & Fé – A História e o Esplendor da Matriz de Santo Antônio de Santa Bárbara (MG)”. Editado e dirigido por Bruno dos Anjos, a obra audiovisual conta a história, mostra a importância cultural e destaca os elementos artísticos do templo barroco com pinturas atribuídas ao Mestre Ataíde (1762-1830). Também ressalta as origens da cidade surgida durante o Ciclo do Ouro a partir da descoberta de lavras, em 1704, na região da Serra do Caraça. “A igreja assumiu papel central na organização social, religiosa e cultural local, constituindo-se como um dos principais marcos da formação de Santa Bárbara. Daí sua enorme importância, e a ideia de fazer o documentário”, explica Bruno dos Anjos.

THEMA AUDIOVISUAL



...DE ARTE E FÉ DAS GERAIS

Três pesquisadores com atuação acadêmica nas áreas de história da arte, patrimônio e conservação contribuíram para viabilização do projeto. São os professores Maria Regina Emery Quites, de conservação e restauração de esculturas da UFMG, Aziz José de Oliveira Pedrosa, de história crítica da arte, história da arte no Brasil e história do design, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e Adalgisa Arantes Campos, do Departamento e do Programa de pós-graduação em história da UFMG. Na trilha sonora, há peças da música barroca mineira e brasileira compostas entre os séculos 18 e 19, “reforçando a relação entre imagem, som e contexto histórico”. O repertório inclui obras de Manoel Dias de Oliveira, Francisco Gomes da Rocha, Padre José Maurício Nunes Garcia, José Joaquim da Paixão, Jerônimo de Souza Lobo e José Rodriguez Dominguez de Meirelez. Com duração de 30 minutos e disponível também no site do documentário, “Matriz de Arte & Fé” é uma coprodução da Acervo Audiovisual e tem realização da Thema Audiovisual.

ARQUIVO EM



PAREDE DA MEMÓRIA

Vai aqui o registro carnavalesco, de décadas passadas, em Aiuruoca. A cidade do Sul de Minas, integrante da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, realizou na semana passada a 86ª edição do “Aiurufolia: A tradição do 1º Carnaval Antecipado do Brasil”. Tudo começou em 1938, quando uma decisão da Igreja Católica, apoiada pela comunidade local, transformou os dias de folia em período de retiro espiritual. Mas o Rei Momo não se calou. Um grupo de foliões, resistente à mudança, decidiu antecipar a farra para uma semana antes da data oficial. Assim, nascia uma tradição única, que consagrou o Aiurufolia como o primeiro carnaval antecipado do Brasil, atraindo milhares de foliões.



PARACATU 1

A histórica cidade do Noroeste mineiro recebe a exposição "Economia Criativa: encontros, memórias e partilha”, fazendo um convite para todo mundo conhecer o trabalho de mulheres e homens que transformam o cotidiano em arte. Em cartaz até 20 de fevereiro, na Praça Firmina Santana, com acesso gratuito, a mostra propõe um olhar contemporâneo sobre a economia criativa no interior do Brasil. Em Paracatu, práticas éticas, estéticas e comunitárias operam como tecnologias ancestrais capazes de transmutar memória em presente e conhecimento em ouro.



PARACATU 2

Certos de que o conhecimento é o bem mais precioso, pois nasce da escuta, da partilha e da transmissão oral que atravessa gerações, os organizadores da mostra "Economia Criativa: encontros, memórias e partilha” apresentam, em totens expositivos, as histórias de oito protagonistas cujas trajetórias revelam como a criatividade emerge da vida cotidiana. São artistas, mestres de ofício, comunicadores e guardiões de tradições que, por meio de seus saberes, produzem valor cultural, social e econômico, mantendo viva a inteligência coletiva da cidade. Estão em destaque: Maria Ângela, quitandeira, Flávio Costa, artista visual e professor, Janaína Campos, aquarelista, Solano Benedito, Ronaldo Lopes (o Ronaldo Planeta), Mércia Vasconcelos, educadora e articuladora social, Benedito da Conceição, mestre da “carretagem” e João da Silva (o João do Forró). Realização do Museu da Pessoa, com patrocínio da Kinross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

MARCO AURÉLIO FONSECA/ESP. EM

OBRAS CONCLUÍDAS

Foi celebrada no sábado (7), no Centro Histórico de Santa Luzia, missa na Capela do Bonfim para marcar a reabertura do templo do século 18. As obras (reforma da porta e pintura externa) foram custeadas pela paróquia local. O encontro com a comunidade católica marcou a despedida do reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Felipe Lemos de Queirós, que estará à frente do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres e da Paróquia São Cristóvão, em Belo Horizonte. Para Santa Luzia, irá o padre Fernando Fagundes, cuja posse canônica será no próximo dia 19.