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GASTRONOMIA

Festa da Goiaba de São Bartolomeu reúne receitas, sabores e muita história

Tradicional evento tem produtos reconhecidos como patrimônio cultural imaterial de Ouro Preto

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
18/04/2026 15:17

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A Festa da Goiaba está em sua 29ª edição este ano
A Festa da Goiaba está em sua 29ª edição e continua a apresentar delícias artesanais crédito: ANE SOUZA/DIVULGAÇÃO

Fim de semana “pra lá” de doce, cultural e criativo no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Neste sábado e domingo (18 e 19/4), o histórico vilarejo está de portas abertas para a Festa da Goiaba que, em sua 29ª edição, apresenta as delícias artesanais da terra produzidas pelas famílias locais e reconhecidas como patrimônio cultural imaterial do município.

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Os visitantes poderão saborear goiabada cascão, carro-chefe da localidade, e os doces de leite, figo, laranja, mamão e cidra, os cristalizados e em calda, além de geleias, licores, vinho de jabuticaba e muito mais. À frente, está a Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu/Adaf (@adafsaobartolomeu). Neste ano, são homenageados Galdino Geraldo Pimenta e família, Hélio José Pimenta e família e Geralda da Conceição (Nenêga). 


Nascido no fim do século 17, tendo como destaque a matriz (início do 18) dedicada ao padroeiro e o casario antigo, São Bartolomeu fica a 18 quilômetros da sede do município e a 85 quilômetros de Belo Horizonte. Já no caminho, o viajante vai se libertando do estresse urbano e entrando no clima que faz bem ao corpo, à alma e, de forma bem especial, ao paladar.

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Além dos sabores, veja alguns atrativos de São Bartolomeu, distrito banhando pelo Rio das Velhas: andar pelas ruas, contemplando o casario e muros em ruínas cobertos de buganvílias, admirar a fachada da Matriz de São Bartolomeu, com o sino de madeira, tombada pelo Iphan em 1960, provar queijo, mel e cachaça dos produtores locais, conhecer as cachoeiras, a exemplo da São Bartolomeu ou Norata, a 5 quilômetros do Centro, admirar os oratórios de madeira que ficam no alto de algumas casas da Rua do Carmo e descobrir outros prazeres que só o tempo poderá revelar.


PROGRAMAÇÃO


Sábado (18/4), no Palco Adro


  • 19h – Show com Orkestra Djalo
  • 22h – Show “Filosofando Raul Seixas”



Domingo (19/4) 

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  • 10h – Cortejo da Banda Marcial Euterpe Cachoeirense, na Rua do Carmo; Oficina Criações com recicláveis e cuidado com o planeta, parceria da ong Aqua, com Nayara Trevisani, na Escola
  • 11h – Cozinha Show Molho clássico agridoce de goiabada com alho e ketchup de Goiabada, com a chef Karina Moreira – Olaria Cozinha e Café, no adro da igreja
  • 12h – Show com Santo de Casa, músicos de São Bartolomeu
  • 13h – Oficina Doce ao vivo (doce de leite), com Gabriel Fortes (Tijolinho), no chafariz da rua principal
  • 14h – Espetáculo teatral “Projeto Mãetanhas”, com a Cia. Mãetanhas, no adro da igreja
  • 16h – Oficina Ritmos Brasileiros, com Circe Sampaio, no Palco Adro
  • 18h – Cortejo Folia do Boi da Manta, com saída no Palco Adro
  • 20h – Show com Zé Miranda, no Palco Adro
  • 22h – Show com Free Birds, no Palco Adro

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