Festa em Contagem celebra nascimento de boi com tradição maranhense

Na noite do Sábado de Aleluia (4/4), o festejo de nascimento do boi Brilho do Horizonte, em Contagem, na Grande BH, abre as portas de uma celebração com inspiração na cultura do bumba meu boi, do Maranhão.

“O boi nasce no Sábado de Aleluia para cumprir a sua temporada e iniciar seu ciclo de atividades, de ensaios, encontros, apresentações e outros festejos. Em julho, ele é batizado. E em outubro, morre, para no outro ano nascer novamente”, contou Giuliana Souza, uma das fundadoras do boi Brilho do Horizonte.

A celebração é organizada pelo Ponto de Cultura Ateliê Multicultural desde 2017. O grupo explora diversas vertentes da cultura popular e traz a cultura maranhense como principal referência para a celebração do boi.

“O boi, assim como muitas manifestações do Brasil, tem esse sincretismo. Traz um pouco do catolicismo – o padroeiro do boi é São João. Mas tem ligação com as culturas de matriz africana e tradições indígenas, também, com elementos da natureza, da mata. Envolve todo um misticismo”, explicou Giuliana.

Comunidade

Cantora do boi Brilho do Horizonte, Fabiana Alves destacou a importância de manter viva a celebração, essencialmente brasileira: “Traz um significado muito forte para a gente difundir a cultura popular para que ela consiga chegar em outras pessoas, mesmo com essa distância entre Sudeste e Nordeste. É resistência e continuar fomentando a cultura de um outro estado em Minas Gerais.”

O evento é para todos os públicos. “O boi é diverso, cabe todo mundo. De todas as idades”, garante Giuliana. Para os mais novos, é a oportunidade de se envolver com a celebração popular e manter vivo o legado.

“A gente vai plantando a sementinha. Vários integrantes são pais, e nossos filhos estão inseridos nessa cultura desde que nasceram. A ideia é que eles consigam absorver o que a gente faz hoje, com todo esse cuidado e respeito com a cultura de um outro povo, e consigam continuar”, completou Fabiana.

O festejo do boi Brilho do Horizonte foi fundado por Giuliana Souza, Fabiana Alves, Sandro Medeiros, Fabiana Martins e Cláudio Barbosa.

A festa

A celebração é realizada no Ponto de Cultura Ateliê Multicultural (Rua Mafra, 912), no Bairro Milanez, em Contagem, que faz divisa com o Bairro Coqueiros, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A abertura dos portões está marcada para as 19h. Às 20h, começa a encenação do enredo do nascimento do boi, inclusive com a “queimação de Judas”, que remonta a tradição popular de surrar um boneco que simula Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus Cristo, conforme os evangelhos canônicos.

Depois, às 22h, há uma roda de tambor de crioula, outra manifestação cultural de origem maranhense, ligada à devoção a São Benedito e ao culto a ele nas comunidades negras brasileiras.

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Haverá ainda exposição de arte e artesanato no local, além de venda de bebidas e comidas.

