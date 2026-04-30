Vereador de cidade mineira morre em acidente de moto

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O vereador Robson Viveiros de Souza de 44 anos, de Pedras de Maria da Cruz (MG), no Norte do estado, morreu em um acidente de moto na noite dessa quarta-feira (29/4). A prefeitura e a câmara municipal lamentaram a perda do parlamentar, conhecido na cidade como Robinho.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima transitava pela Avenida Montes Claros quando bateu com a moto que conduzia em um poste de iluminação pública.

Uma equipe médica foi até o local e encontrou o vereador já sem vida. O lugar foi isolado, e o corpo foi liberado após os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Uma funerária da cidade realizou a remoção do corpo.

Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Pedras de Maria da Cruz (MG) e a prefeitura lamentaram a perda. "Robinho será sempre lembrado como um grande amigo, companheiro dedicado, de sorriso fácil e com uma imensa disposição em servir e ajudar a população. Sua partida deixa um vazio irreparável, mas também um legado de compromisso, humanidade e trabalho em prol do bem comum”, diz a nota de pesar do Executivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Devido à comoção, a gestão decretou luto oficial e informou que todas as atividades do Circuito de Vaquejada, evento cultural sertanejo realizado na cidade, estão suspensas nesta quinta-feira (30/4).