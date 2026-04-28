Suspeito de abuso é preso por vereador, ex-policial, em Uberlândia

Um homem, de 57 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (28/4), suspeito de praticar importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, contra duas adolescentes. A detenção foi realizada por um vereador da cidade, que acompanhava adolescentes após denúncias recorrentes envolvendo o suspeito.

Fabão (PV) informou que recebeu a denúncia de um estudante da Escola Estadual Messias Pedreiro. Ele contou que colegas eram importunadas por um homem em pelo menos duas linhas de ônibus do transporte público do município.

"(Ele) procurou o gabinete. E aí a gente passou a acompanhá-las desde sexta-feira (24/4). Nesses três dias foi possível de fato ver que era um comportamento recorrente da parte dele. E, como hoje (28/4) ele praticou a ação na minha frente, eu não tive outra opção a não ser dar voz de prisão pra ele", contou o parlamentar, que é policial militar da reserva.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra Fabão fazendo a contenção do suspeito dentro do ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 6h46, em um veículo da linha T610, que faz o trajeto entre o Terminal Central e o Bairro Novo Mundo. A corporação foi acionada após a informação de que um homem já havia sido detido dentro do coletivo e que o ônibus seguiria até o 17º Batalhão da PM.

Ação dentro dos ônibus

Relatos anteriores das vítimas apontavam que o homem tinha comportamentos suspeitos, que incluíam olhares insistentes, gestos de cunho sexual e autoestimulação. Ainda conforme o relato, o homem se aproximava das vítimas e tentava forçar contato físico, utilizando uma mochila para tentar ocultar as ações e ereção.

Duas adolescentes, ambas de 16 anos, foram identificadas como vítimas. Apesar de não apresentarem lesões aparentes, testemunhas relataram que elas estavam abaladas emocionalmente. As jovens foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento especializado, acompanhadas por suas responsáveis.

O suspeito foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Plantão. Aos policiais, ele negou ter cometido qualquer ato ilícito e disse ser evangélico.

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A ocorrência foi registrada como importunação sexual consumada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.