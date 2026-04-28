Assine
overlay
Início Gerais
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Suspeito de abuso é preso por vereador, ex-policial, em Uberlândia

Homem, de 57 anos, foi denunciado por estudante que apontou comportamentos criminosos do suspeito contra colegas de escola

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
28/04/2026 18:50 - atualizado em 28/04/2026 18:52

compartilhe

SIGA
×
Suspeito de abuso é preso por vereador ex-policial em Uberlândia
Suspeito de abuso é preso dentro de ônibus coletivo por vereador de Uberlândia, policial de reserva crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem, de 57 anos, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (28/4), suspeito de praticar importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, contra duas adolescentes. A detenção foi realizada por um vereador da cidade, que acompanhava adolescentes após denúncias recorrentes envolvendo o suspeito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fabão (PV) informou que recebeu a denúncia de um estudante da Escola Estadual Messias Pedreiro. Ele contou que colegas eram importunadas por um homem em pelo menos duas linhas de ônibus do transporte público do município.

"(Ele) procurou o gabinete. E aí a gente passou a acompanhá-las desde sexta-feira (24/4). Nesses três dias foi possível de fato ver que era um comportamento recorrente da parte dele. E, como hoje (28/4) ele praticou a ação na minha frente, eu não tive outra opção a não ser dar voz de prisão pra ele", contou o parlamentar, que é policial militar da reserva.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra Fabão fazendo a contenção do suspeito dentro do ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 6h46, em um veículo da linha T610, que faz o trajeto entre o Terminal Central e o Bairro Novo Mundo. A corporação foi acionada após a informação de que um homem já havia sido detido dentro do coletivo e que o ônibus seguiria até o 17º Batalhão da PM.

Leia Mais

Ação dentro dos ônibus

Relatos anteriores das vítimas apontavam que o homem tinha comportamentos suspeitos, que incluíam olhares insistentes, gestos de cunho sexual e autoestimulação. Ainda conforme o relato, o homem se aproximava das vítimas e tentava forçar contato físico, utilizando uma mochila para tentar ocultar as ações e ereção.

Duas adolescentes, ambas de 16 anos, foram identificadas como vítimas. Apesar de não apresentarem lesões aparentes, testemunhas relataram que elas estavam abaladas emocionalmente. As jovens foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento especializado, acompanhadas por suas responsáveis.

O suspeito foi conduzido para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Plantão. Aos policiais, ele negou ter cometido qualquer ato ilícito e disse ser evangélico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi registrada como importunação sexual consumada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

importunacao-sexual prisao prisao-em-flagrante transportepublico uberladia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay