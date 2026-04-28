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BH e duas cidades de MG são alvo de operação contra abuso infantil

PF cumpre mandados em ação internacional de combate à violência sexual infantojuvenil

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/04/2026 08:44 - atualizado em 28/04/2026 09:14

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A Polícia Federal informou ainda que, somente em 2026, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais
A Polícia Federal informou ainda que, somente em 2026, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais crédito: PF/Divulgação

As cidades de Belo Horizonte (MG), Lagoa Santa (MG) e Martinho Campos (MG) foram alvos da Operação Nacional Proteção Integral IV, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (28/4) para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

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A ação ocorre simultaneamente em todo o país, com o cumprimento de 159 mandados de busca e apreensão e 16 prisões preventivas. Em Minas Gerais, três equipes compostas por 15 policiais federais foram envolvidas.

Ao todo, a ofensiva mobiliza 503 agentes da PF e 243 policiais civis de diversos estados brasileiros.

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Segundo a PF, a “Operação Internacional Aliados pela Infância VI” é realizada simultaneamente em 15 países, incluindo Argentina, Espanha, França, México e Uruguai.

O objetivo é identificar e prender suspeitos envolvidos em crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes e fortalecer a cooperação internacional no combate a esse tipo de crime.

A Polícia Federal informou ainda que, em 2026, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais.

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A corporação também reforçou o alerta para que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, orientando sobre segurança digital e incentivando o diálogo sobre situações suspeitas.

 
 

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