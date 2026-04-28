Grande BH: jovem é executado com 10 tiros durante festa em Neves

Um jovem de 21 anos foi executado a tiros na noite dessa segunda-feira (27/4), durante uma festa em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma residência alugada na Rua Alameda Sibipirunas, no Bairro Vale das Acácias, onde ocorria uma confraternização.

De acordo com a ocorrência, dois homens com os rostos cobertos por bandanas invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que dormia em um dos quartos da casa.

O jovem foi atingido por cerca de dez tiros de pistola calibre 9 mm, principalmente na cabeça, braços e mãos. Ele morreu no local.

As duas mães dos filhos da vítima reconheceram o corpo. Ainda conforme a PM, as câmeras de segurança da residência não estavam funcionando no momento do crime.

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Ninguém foi preso e a motivação do homicídio segue sendo investigada.