Preso suspeito de duplo homicídio em bar de Governador Valadares (MG)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu na noite dessa quinta-feira (23/4), o suspeito pelo duplo homicídio em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu em um bar na Avenida Caparaó, localizado no bairro Vila Parque Ibituruna.

O ataque tinha como alvo Maicon Douglas Peres da Silva, mas tiros acertaram Agnaldo Francisco de Souza Dias. Os disparos foram feitos por um homem de capacete que entrou no estabelecimento atirando e acertou as duas vítimas.

Os corpos estavam estirados no chão, com perfurações dos disparos, quando os policiais chegaram ao bar. O SAMU foi acionado para o atendimento e confirmou as mortes.

O dono do bar informou que havia acabado de atender Agnaldo e foi pegar um copo na pia, quando o indivíduo entrou no estabelecimento e atirou em direção a Maicon Douglas. Mesmo ferido, conta o proprietário, Maicon tentou correr, mas caiu em frente à porta do estabelecimento. Ainda segundo a testemunha, o atirador subiu na garupa de uma moto e fugiu em direção à BR-116.

As equipes do Tático Móvel receberam informações anônimas do possível autor dos disparos e as possíveis motivações para o ataque. Eles informaram aos oficiais que Maicon havia desobedecido uma ordem de traficantes e insistido em vender drogas no local.

A PM foi até a casa do suspeito dos disparos. O homem, de 33 anos, primeiro negou ser o autor dos disparos. Mas entrou em contradição em alguns momentos e acabou confessando aos oficiais que descartou a arma usada no crime a menos de um quilômetro da residência.

A equipe foi até a rua apontada pelo autor e encontrou uma pistola calibre 9 mm, calibre parecido com o dos cartuchos encontrados pela perícia no bar. A polícia informa que o autor tem vínculo criminal com o mandante do crime e atua como colaborador da gangue nas ações relacionadas ao tráfico no local.

Na residência do suspeito, foram encontradas sacolas usadas para embalar drogas e uma balança de precisão. Foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular com o suspeito. O investigado foi preso e conduzido a delegacia de plantão.

Maicon estava sob benefício de saída temporária, entre os dias 23/04/2026 e 29/04/2026. Ele tinha passagens policiais por tráfico de drogas, homicídio, porte e disparo de arma de fogo e dentre outras.

A perícia constatou cinco disparos em Maicon – dois no pescoço, dois nas costas e uma na parte de trás da cabeça - e Agnaldo foi atingido por um disparo em uma das pernas. Foram recolhidos dez estojos vazios de munições 9mm no local.

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*Estagiário sob orientação do editor Benny Cohen