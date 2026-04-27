MG: homem é preso suspeito de abusar de criança e PC descobre outro crime

Um homem de 51 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável em Mariana (MG), na região Central do estado, foi preso nesta segunda-feira (27/4) pela Polícia Civil. Ele é suspeito de abusar sexualmente da sobrinha-neta, de 6 anos. Durante as investigações, a polícia descobriu outro crime sexual.

As investigações tiveram início em 7 de abril deste ano, após a mãe da menina procurar a Polícia Civil para relatar mudanças no comportamento da filha.

"De acordo com os levantamentos, a criança revelou que, nos momentos em que ficava sob os cuidados de uma prima na residência do investigado, o homem a levava para um quarto ou para o terraço do imóvel, onde praticava atos libidinosos diversos. A vítima relatou ainda que era ameaçada de agressão física caso revelasse o ocorrido aos familiares", esclareceu a Polícia Civil.



Outro crime sexual é descoberto

No curso do inquérito policial, a equipe da PCMG ouviu quatro testemunhas. "Uma delas, integrante da mesma família, confirmou que também foi vítima de abusos cometidos pelo investigado quando ainda era criança, entre os 7 e 10 anos de idade, na época em que residiam em outro estado. O depoimento reforçou os indícios de um comportamento recorrente do suspeito", disse a Polícia Civil, sem explicar quando esse crime aconteceu.

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O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em curso.