Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

MG: homem é preso suspeito de abusar de criança e PC descobre outro crime

Crime sexual aconteceu em Mariana, na região Central de Minas. As investigações tiveram início em 7 de abril deste ano, após a mãe da menina procurar a polícia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/04/2026 20:19

compartilhe

SIGA
×
A investigação foi desenvolvida pela Delegacia de Polícia Civil em Lambari, no Sul de Minas, em conjunto com autoridades do Estado de São Paulo, onde os abusos ocorreram
Polícia Civil realizou prisão nesta segunda-feira (27/4) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 51 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável em Mariana (MG), na região Central do estado, foi preso nesta segunda-feira (27/4) pela Polícia Civil. Ele é suspeito de abusar sexualmente da sobrinha-neta, de 6 anos. Durante as investigações, a polícia descobriu outro crime sexual. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As investigações tiveram início em 7 de abril deste ano, após a mãe da menina procurar a Polícia Civil para relatar mudanças no comportamento da filha.

Leia Mais

"De acordo com os levantamentos, a criança revelou que, nos momentos em que ficava sob os cuidados de uma prima na residência do investigado, o homem a levava para um quarto ou para o terraço do imóvel, onde praticava atos libidinosos diversos. A vítima relatou ainda que era ameaçada de agressão física caso revelasse o ocorrido aos familiares", esclareceu a Polícia Civil. 

Outro crime sexual é descoberto

No curso do inquérito policial, a equipe da PCMG ouviu quatro testemunhas. "Uma delas, integrante da mesma família, confirmou que também foi vítima de abusos cometidos pelo investigado quando ainda era criança, entre os 7 e 10 anos de idade, na época em que residiam em outro estado. O depoimento reforçou os indícios de um comportamento recorrente do suspeito", disse a Polícia Civil, sem explicar quando esse crime aconteceu. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A investigação segue em curso. 

Tópicos relacionados:

estupro-de-vulneravel mariana minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay