Suspeitos são presos ao tentarem enviar celulares por drone a penitenciária

Dois homens, de 35 e 22 anos, foram presos após tentarem enviar, por meio de um drone, celulares, cabos, lasers e outros materiais para detentos da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, no Vale do Rio Doce. A ação criminosa, realizada neste domingo (26/4) à noite, foi percebida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois de o drone cair ao se enroscar em uma linha de nylon.

Segundo a corporação, durante patrulhamento no Bairro Bela Vista, militares viram o drone sobrevoar a região em “atitude suspeita, aparentando tentar pousar em uma construção próxima”. Em seguida, o equipamento perdeu o controle e caiu. Os policiais foram até o ponto da queda para averiguar a situação, momento em que viram dois homens fugindo do local.

Em seguida, os suspeitos foram abordados em uma residência. Ainda segundo a PMMG, em contato com a equipe de inteligência da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, foi descoberto que havia ocorrido, instantes antes, uma tentativa de envio de materiais para o interior do estabelecimento prisional, por meio de drone.

No sistema de GPS do equipamento, militares verificaram que o trajeto do drone indicava decolagem nas proximidades do local da abordagem e sobrevoo na área de segurança da penitenciária, conforme a PMMG.

Em buscas nas imediações, policiais encontraram uma sacola com aparelhos celulares dentro — cuja quantidade total não foi informada — carregadores, cabos, lasers, um chip de telefonia e outros materiais utilizados na ação. Assim como o drone, modelo Mavic 3 Classic, os objetos foram apreendidos.

Foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil.

Materiais apreendidos, segundo a PMMG:

• 1 drone (Mavic 3 Classic) com controle e baterias

• Diversos aparelhos celulares

• Carregadores, cabos USB e acessórios

• 12 dispositivos laser

• 1 chip de telefonia

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• Materiais diversos utilizados na ação