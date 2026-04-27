Motorista morre ao perder controle de carro e atingir poste na Via Expressa

Um homem de 30 anos morreu ao bater seu Fiat Fiorino contra um poste da Via Expressa, no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/4) depois de o motorista perder o controle da direção em um dos principais corredores viários da cidade.

Um passageiro de 36 anos, que estava no mesmo veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, no Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.

O acidente provocou reflexos no trânsito, exigindo a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PMMG). Além disso, demandou a presença de agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região, parcialmente afetado pelo acidente.



De acordo com as informações, o condutor seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu manter a direção do veículo e acabou atingindo a estrutura às margens da pista. Com a força do impacto, o carro ficou bastante danificado e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

As circunstâncias que levaram à perda de controle da direção ainda serão investigadas. Não há confirmação, até o momento, sobre fatores como velocidade, condições da pista ou eventual falha mecânica.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Sua identidade não foi divulgada até a última atualização da ocorrência.

*Em atualização

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice