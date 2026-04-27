Assine
overlay
Início Gerais
EM BELO HORIZONTE

Motorista morre ao perder controle de carro e atingir poste na Via Expressa

Acidente causou impacto no trânsito, o que demandou a presença de agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/04/2026 18:48

compartilhe

SIGA
×
Acidente na Via Expressa
Acidente na Via Expressa interditou parcialmente a via na tarde desta segunda-feira (27/4) crédito: Imagem/Reprodução

Um homem de 30 anos morreu ao bater seu Fiat Fiorino contra um poste da Via Expressa, no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/4) depois de o motorista perder o controle da direção em um dos principais corredores viários da cidade. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um passageiro de 36 anos, que estava no mesmo veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, no Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.

O acidente provocou reflexos no trânsito, exigindo a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PMMG). Além disso, demandou a presença de agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região, parcialmente afetado pelo acidente.

De acordo com as informações, o condutor seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu manter a direção do veículo e acabou atingindo a estrutura às margens da pista. Com a força do impacto, o carro ficou bastante danificado e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

As circunstâncias que levaram à perda de controle da direção ainda serão investigadas. Não há confirmação, até o momento, sobre fatores como velocidade, condições da pista ou eventual falha mecânica.

Leia Mais

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Sua identidade não foi divulgada até a última atualização da ocorrência.

*Em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh carro samu via-expressa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay