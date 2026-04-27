Motorista morre ao perder controle de carro e atingir poste na Via Expressa
Acidente causou impacto no trânsito, o que demandou a presença de agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região
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Um homem de 30 anos morreu ao bater seu Fiat Fiorino contra um poste da Via Expressa, no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/4) depois de o motorista perder o controle da direção em um dos principais corredores viários da cidade.
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Um passageiro de 36 anos, que estava no mesmo veículo, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, no Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital.
O acidente provocou reflexos no trânsito, exigindo a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PMMG). Além disso, demandou a presença de agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região, parcialmente afetado pelo acidente.
De acordo com as informações, o condutor seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu manter a direção do veículo e acabou atingindo a estrutura às margens da pista. Com a força do impacto, o carro ficou bastante danificado e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.
As circunstâncias que levaram à perda de controle da direção ainda serão investigadas. Não há confirmação, até o momento, sobre fatores como velocidade, condições da pista ou eventual falha mecânica.
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O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Sua identidade não foi divulgada até a última atualização da ocorrência.
*Em atualização
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice