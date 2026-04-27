Fogo na BR-381: carreta incendeia e interdita rodovia em MG; veja o vídeo

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (27/4) e interditou ambos sentidos da BR-381, na altura de Antônio Dias (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista relatou que o incêndio ocorreu por causa de uma pane elétrica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As chamas começaram por volta das 3h, no km 289 da rodovia. O veículo transportava produtos diversos e saiu de São Paulo para Ipatinga (MG). Assim, perto do destino o fogo se iniciou, mas já foi controlado.

O trânsito no trecho está sendo desviado por uma estrada antiga nas proximidades. No início da manhã, por volta das 6h, o fluxo seguia sem grandes congestionamentos, mas a expectativa é de lentidão com o aumento do movimento ao longo do dia.

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A ocorrência segue em atualização.