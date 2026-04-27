Carro foi roubado em Minas: saiba o que fazer

Ter o carro roubado é uma experiência desesperadora, e agir com rapidez e segurança é fundamental para aumentar as chances de recuperação do veículo. Assim que estiver em um local seguro, a primeira e mais importante atitude é ligar para o número 190 da Polícia Militar (PM).

Essa ligação gera um alerta para as viaturas em patrulhamento, que podem iniciar um cerco na região do crime. Ao telefonar, forneça o máximo de informações que souber, como modelo, cor e placa do carro, local exato do ocorrido e para qual direção os criminosos fugiram.

Leia Mais

Registre o boletim de ocorrência

Com a situação comunicada à PM, o passo seguinte é registrar o boletim de ocorrência (B.O.), que formaliza o crime e aciona o seguro. Uma forma ágil é utilizar a delegacia virtual da Polícia Civil de Minas Gerais, que permite fazer o registro on-line.

Tenha em mãos seus documentos pessoais, como CPF e RG, e os dados do veículo, como o número do Renavam e a placa. Descreva o ocorrido com o máximo de detalhes e, após a conclusão, anote o número do boletim de ocorrência, pois ele será necessário para todos os trâmites subsequentes. Caso prefira, você também pode se dirigir à delegacia mais próxima.

Outras providências importantes

Depois de acionar a polícia e registrar o B.O., algumas outras ações são necessárias para evitar mais problemas. A comunicação com a seguradora deve ser feita o mais rápido possível, geralmente dentro de 24 horas, para iniciar o processo de indenização.

Se o carro for financiado, a instituição financeira também precisa ser notificada. Além disso, caso você tenha, entre em contato com a empresa da sua tag de pedágio, como Sem Parar ou ConectCar, para solicitar o bloqueio imediato e impedir o uso indevido. Se havia celulares ou notebooks no veículo, altere senhas de aplicativos e e-mails como precaução.

Por fim, faça a comunicação de roubo ou furto no sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Isso isenta o proprietário de futuras multas e pontos na carteira de habilitação que possam ser gerados pelos criminosos com o veículo.

Guia rápido: telefones e sites

Polícia Militar: disque 190 para emergências e para o primeiro alerta do crime.

Polícia Rodoviária Federal: disque 191 caso o crime ocorra em uma rodovia federal.

Boletim de Ocorrência Online: pode ser feito no site da delegacia virtual da Polícia Civil de Minas Gerais.

Comunicação ao Detran-MG: o serviço está disponível no portal oficial do Detran-MG.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata