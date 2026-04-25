Acidente na serra para cidades históricas deixa dois em estado grave

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Três pessoas ficaram feridas, sendo duas delas com traumatismos cranioencefálicos, após capotamento ocorrido na manhã deste sábado (25/4), no trecho de serra da BR-356 (MGC-356), em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. Um dos segmentos críticos da estrada que leva às cidades históricas de Mariana e Ouro Preto, sendo que um terço dos sinistros da via desde Nova Lima, na Grande BH, ocorrem no município.

Dos 129 sinistros registrados na BR-356, entre Nova Lima e Mariana, no primeiro trimestre de 2026, 41 (31%) ocorreram em Itabirito, sendo que três pessoas ficaram feridas. No total, 20 pessoas ficaram feridas até março, sem registros de mortes.

Só no acidente deste sábado foram mais três feridos, sendo três homens que ocupavam um Ford Fiesta, com placas de Brasília (DF), que ficou destruído após a sucessão de impactos.

O capotamento ocorreu na chamada "Serra Santa", um trecho sinuoso e acidentado, com precipícios e sem separação entre as pistas simples de sentidos opostos.

O acidente ocorreu quando o veículo subia a serra no sentido Nova Lima, em um trecho marcado pela proximidade com a Gruta da Santa e o acesso ao Pico de Itabirito.

Devido à força do impacto, um dos ocupantes foi arremessado para fora do carro, sendo encontrado pelos socorristas caído no asfalto em estado grave.

As equipes de resgate precisaram isolar a área para garantir a segurança dos usuários da via durante as manobras de salvamento.

Como foi o socorro às vítimas?

Os trabalhos de socorro mobilizaram a 2ª ala operacional da Brigada Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Itabirito. Uma das vítimas apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) e sinais de confusão mental, recebendo os primeiros cuidados ainda no local antes de ser removida pela Unidade de Suporte Básico (USB).

O segundo passageiro ferido ficou retido no interior do Ford Fiesta, o que exigiu o uso de desencarcerador hidráulico para cortar a porta traseira e viabilizar sua retirada.

Após o desencarceramento, este segundo ferido, que apresentava um quadro de TCE leve, foi conduzido pela Unidade de Resgate da Brigada.

A terceira vítima envolvida no sinistro sofreu apenas escoriações leves e recusou o encaminhamento hospitalar. Todos os feridos atendidos pelas equipes de emergência foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Celso Matos Silva, em Itabirito, para avaliação médica detalhada.

Durante o atendimento, a gravidade do estado de saúde de um dos homens levou os órgãos de socorro a cogitarem o acionamento do helicóptero Arcanjo, do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), para uma transferência aeromédica.

Entretanto, o transporte foi consolidado via terrestre. “A via foi liberada em ambos os sentidos após a conclusão dos trabalhos de resgate e a retirada do veículo”, informou o CBMMG, ressaltando que o fluxo de veículos foi normalizado após a limpeza dos detritos na pista.

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Nos últimos seis meses, a região de Itabirito registrou ocorrências graves, como a colisão ocorrida em 31 de dezembro de 2025, no km 42, envolvendo uma carreta-tanque e quatro carros, que também resultou em cinco feridos e interdição da rodovia. O relevo acidentado e o fluxo intenso de veículos de carga na Serra da Santa continuam sendo fatores de risco para motoristas que trafegam pelo local.

Atendimento aos feridos

Vítima grave: encontrada arremessada ao lado do automóvel com sinais de TCE

encontrada arremessada ao lado do automóvel com sinais de TCE Passageiro retido: necessitou do uso de desencarcerador para abertura da porta traseira

necessitou do uso de desencarcerador para abertura da porta traseira Terceira vítima: apresentava escoriações leves e recusou remoção hospitalar

apresentava escoriações leves e recusou remoção hospitalar Destino dos feridos: encaminhamento para a UPA de Itabirito

Recomendações de segurança na BR-356 (MGC-356)