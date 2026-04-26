Veículo roubado em 2023, no Rio, é recuperado em ação da PRF na BR-262

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um veículo da cidade do Rio de Janeiro (RJ), roubado em 2023, foi apreendido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais na tarde deste domingo (26/4), na altura do km 350 da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, a recuperação do Renault Sandero Stepway ocorreu durante uma ação de combate ao crime, após os policiais verificarem indícios de adulteração veicular do automóvel. Durante a fiscalização, os agentes da PRF também verificaram que o carro usava placas clonadas.

Em uma consulta aos sistemas de Segurança Pública, os policiais constataram que havia uma ocorrência de roubo registrada em maio de 2023, na capital fluminense.

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O motorista, de 50 anos, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Betim, que dará andamento às investigações. O veículo foi encaminhado para o pátio de apreensões credenciado pela Polícia Judiciária.