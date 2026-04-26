Assine
overlay
Início Gerais
CARRO ROUBADO

Veículo roubado em 2023, no Rio, é recuperado em ação da PRF na BR-262

Durante a fiscalização de combate ao crime, os agentes da PRF descobriram que automóvel estava com as placas clonadas 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/04/2026 19:33 - atualizado em 26/04/2026 19:41

compartilhe

SIGA
×
De acordo com a PRF, a recuperação do veículo ocorreu durante uma ação de combate ao crime, após os policiais verificarem indícios de adulteração veicular do automóvel
De acordo com a PRF, a recuperação do veículo ocorreu durante uma ação de combate ao crime, após os policiais verificarem indícios de adulteração veicular do automóvel crédito: PRF/Divulgação

Um veículo da cidade do Rio de Janeiro (RJ), roubado em 2023, foi apreendido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais na tarde deste domingo (26/4), na altura do km 350 da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a corporação, a recuperação do Renault Sandero Stepway ocorreu durante uma ação de combate ao crime, após os policiais verificarem indícios de adulteração veicular do automóvel. Durante a fiscalização, os agentes da PRF também verificaram que o carro usava placas clonadas. 

Leia Mais

Em uma consulta aos sistemas de Segurança Pública, os policiais constataram que havia uma ocorrência de roubo registrada em maio de 2023, na capital fluminense. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista, de 50 anos, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Betim, que dará andamento às investigações. O veículo foi encaminhado para o pátio de apreensões credenciado pela Polícia Judiciária.

Tópicos relacionados:

br-262 grande-bh prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay