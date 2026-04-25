Acidente que matou família na BR-251 é usado para aplicar golpe na internet

O acidente que matou as seis pessoas da mesma família na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, no feriado de Tiradentes, está sendo usado por golpistas para pedir dinheiro pela internet, por meio de “vaquinha eletrônica”, se passando por parentes das vítimas. O acidente aconteceu no km 263 da rodovia, onde um Fiat Palio bateu de frente com uma carreta.

A ação fraudulenta foi denunciada por uma parente da família morta na tragédia que, por meio de rede social, alerta as pessoas para não caírem no golpe.

A carreta saiu de Lauro de Freitas (BA) com destino a Imbituba (SC), com uma carga de produtos de uma plataforma de vendas on-line. Já o Fiat Palio saiu de Itapecerica da Serra (SP) em direção a Nova Canaã (BA).

A família é natural de Delmiro Gouveia (AL), situada a 450 quilômetros de Maceió. Os corpos das vítimas foram trasladados para Itapecerica da Serra, onde foram sepultados na manhã dessa quinta-feira (23/4), depois do velório coletivo em um ginásio poliesportivo da cidade.

Os parentes dos mortos no acidente fizeram “vaquinhas” na internet para arrecadar recursos para pagar as despesas do traslado e do funeral, alcançando a meta do valor necessário para custear os gastos. No entanto, de acordo com a família, golpistas aproveitaram da situação e criaram outras “vaquinhas”, pedindo dinheiro de maneira fraudulenta.

Morreram na tragédia José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, o “Rodrigo”, de 49 anos, motorista do Palio; Maria Cintia Cavalcanti dos Santos, de 39, esposa do condutor; Solange Pereira Cavalcanti, de 59, mãe de Maria Cintia; e três fihos do casal: Julia Raqueli Cavalcanti dos Santos, de 15, Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, de 10, e João Murilo Cavalcanti dos Santos, de apenas 3. Um cachorro da família viajava no veículo e também morreu.

Moradora de Itapecerica da Serra, Geyse Mirelle Cavalcanti de Souza, de 24, filha do primeiro casamento da vítima Maria Cíntia, gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais, alertando as pessoas sobre o golpe aplicado com a “vaquinha falsa”, usando a dor dos familiares enlutados.

Na gravação, ela explica que, de fato, foram feitas campanhas para arrecadar recursos para pagar as despesas do traslado e sepultamento dos corpos das vítimas. Mas as “vaquinhas” da família foram encerradas após o alcance das metas estabelecidas. E solicita para as pessoas não realizarem as doações pedidas pelos golpistas.

“Está sendo muito difícil aparecer aqui neste momento. Mas acabei de saber que estão aplicando golpe com minha dor. Está tendo vaquinha aí que é golpe. A gente já encerrou todas as vaquinhas. A gente agradece de coração todo mundo que fez (as doações)”, diz.

“A gente arrecadou uma quantia que nós julgávamos (ser) necessária para arcar com todos os custos (do traslado e do funeral). Mas têm vários sites que estão aplicando golpes, juntando um monte de coisas com a dor do outro. Por favor, não façam (doações). As vaquinhas já se encerraram”, esclarece.

No vídeo, Geyse Mirelle mostra uma “vaquinha eletrônica” falsa, com o titulo “Você pode mudar a vida! Ajude a aliviar essa dor”. No pedido fraudulento, o golpista publica foto da família morta no acidente, dizendo que a “filha de vitima de acidente em Salinas pede ajuda para traslado dos corpos”.

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Na postagem é possível ver que na “ vaquinha eletrônica” falsa foi estipulada a meta de alcançar R$ 98,5 mil e que o golpista já tinha conseguido arrecadar R$ 11.732,68 até o momento que a Geyse Mirelle gravou o vídeo.