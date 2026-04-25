Caminhão-tanque pega fogo na Grande BH
Corpo de Bombeiros foi acionado para incêndio em Sete Lagoas (MG) na madrugada deste sábado (25/4)
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Um caminhão-tanque pegou fogo na madrugada deste sábado (25/4), em Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para combater o incêndio, foram usados pelo menos 12 mil litros de água.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles foram acionados por volta das 3h10, no Bairro Santa Rosa. O veículo carregava óxido de zinco, um produto não inflamável.
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Sete bombeiros atuaram no local para combater o incêndio.
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Não houve feridos.