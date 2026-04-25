Caminhão-tanque pega fogo na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um caminhão-tanque pegou fogo na madrugada deste sábado (25/4), em Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para combater o incêndio, foram usados pelo menos 12 mil litros de água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles foram acionados por volta das 3h10, no Bairro Santa Rosa. O veículo carregava óxido de zinco, um produto não inflamável.

Sete bombeiros atuaram no local para combater o incêndio.

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Não houve feridos.

