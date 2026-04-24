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INCÊNDIO

Vizinho bombeiro evita tragédia em incêndio no 14º andar de condomínio

Fogo atingiu a rede elétrica e máquina de lavar; moradora estava no banho quando incêndio começou

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/04/2026 07:13 - atualizado em 24/04/2026 07:21

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As chamas ficaram concentradas na área de serviço e atingiram uma máquina de lavar
As chamas ficaram concentradas na área de serviço e atingiram uma máquina de lavar crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio atingiu um apartamento na noite dessa quinta-feira (23/4), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na parte elétrica do imóvel localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no Bairro Cidade Industrial, no 14º andar do prédio, gerando grande quantidade de fumaça. A equipe solicitou o desligamento da energia do local e realizou a ventilação do apartamento.

As chamas ficaram concentradas na área de serviço e atingiram uma máquina de lavar. O incêndio foi controlado com uso de água do próprio imóvel.

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Ainda conforme a corporação, um bombeiro que mora no condomínio iniciou o combate às chamas antes da chegada das equipes.

A moradora relatou que estava tomando banho quando houve queda da chave geral. Ao se dirigir ao quadro de distribuição de energia elétrica , viu que ele estava pegando fogo e as chamas alcançando o eletrodoméstico.

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