Incêndio destrói fábrica de móveis em cidade mineira

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de móveis planejados em Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, na noite dessa terça-feira (21/4). O imóvel está localizado no centro da cidade e foi bastante danificado pelas chamas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), informações prestadas no momento do acionamento relatavam que as labaredas já estavam altas no local. Porém, quando as equipes chegaram ao imóvel, o incêndio já havia sido apagado por populares.



Ainda segundo o CBMMG, o grupo utilizou um trator, equipado com um recipiente para transportar água, no combate ao fogo. Os militares, então, realizaram o trabalho de rescaldo e, posteriormente, fizeram uma análise de segurança do local, que descartou qualquer chance de reignição.

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Os bombeiros também prestaram orientações à população e ao proprietário do imóvel. Não há registro de feridos em decorrência do incêndio. Até o momento, tampouco há informações sobre a possível causa das chamas.