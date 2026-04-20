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Micro-ônibus de time de futebol pega fogo em Minas Gerais

Veículo transportava 28 pessoas e ficou totalmente destruído. Passageiros desceram a tempo, e ninguém se feriu

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
20/04/2026 12:22 - atualizado em 20/04/2026 12:23

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Micro-ônibus de time de futebol é incendiado no Vale do Jequitinhonha
Micro-ônibus de time de futebol é incendiado no Vale do Jequitinhonha crédito: Corpo de Bombeiros

Um micro-ônibus que transportava jogadores de um time de futebol amador pegou fogo na MG-214, estrada entre Capelinha e Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, na tarde desse domingo (19/4). Os 28 ocupantes conseguiram deixar o veículo a tempo. Ninguém se feriu.

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Os atletas da equipe Estrela da Piedade, de Capelinha, retornavam de uma partida em Itamarandiba. A distância entre os municípios é de 40 quilômetros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Capelinha, depois de 10 quilômetros de viagem, o veículo começou a pegar fogo. O motorista parou o micro-ônibus, e todos os seus ocupantes desceram rapidamente.

Quando chegaram ao local, os bombeiros já encontraram o veículo destruído pelo fogo. Os militares fizeram o trabalho de rescaldo, eliminando o risco de propagação das chamas.

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O proprietário do micro-ônibus esteve no local e providenciou outro veiculo para que os jogadores pudessem prosseguir a viagem de volta a Capelinha. As causas do incêndio do veículo ainda serão investigadas.

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