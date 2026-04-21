Jovem de Mariana, em Minas, é achado morto em praia no Espírito Santo
Evandro Júlio Romão, de 27 anos, estava desaparecido depois de entrar no mar em Guarapari na tarde do último sábado (18/4)
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Um jovem de 27 anos, identificado como Evandro Júlio Romão, foi achado morto na manhã desta terça-feira (21/4) na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Ele estava em viagem na cidade com familiares.
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Evandro morava em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, e havia desaparecido depois de entrar no mar na tarde do último sábado (18/4). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas no perímetro. O corpo dele foi encontrado boiando por um pescador. Um dos familiares confirmou a identidade.
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O corpo foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade após liberação da Polícia Civil.
Pelas redes sociais, a empresa de transporte Transcotta, onde Evandro trabalhava lamentou a morte. "Perdemos o Evandro, um grande amigo e um ser humano muito especial. Sempre sorridente, tranquilo, com uma presença que iluminava os nossos dias. Um excelente profissional, dedicado e admirado por todos", relata parte do texto publicado pela empresa.
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