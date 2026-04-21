Assine
overlay
Início Gerais
AFOGAMENTO

Jovem de Mariana, em Minas, é achado morto em praia no Espírito Santo

Evandro Júlio Romão, de 27 anos, estava desaparecido depois de entrar no mar em Guarapari na tarde do último sábado (18/4)

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
21/04/2026 23:26

compartilhe

SIGA
×
Evandro Júlio Romão, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21/4)
Evandro Júlio Romão, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21/4) crédito: Redes sociais/Reprodução

Um jovem de 27 anos, identificado como Evandro Júlio Romão, foi achado morto na manhã desta terça-feira (21/4) na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Ele estava em viagem na cidade com familiares. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Evandro morava em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, e havia desaparecido depois de entrar no mar na tarde do último sábado (18/4). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas no perímetro. O corpo dele foi encontrado boiando por um pescador. Um dos familiares confirmou a identidade.

Leia Mais

O corpo foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade após liberação da Polícia Civil. 

Pelas redes sociais, a empresa de transporte Transcotta, onde Evandro trabalhava lamentou a morte. "Perdemos o Evandro, um grande amigo e um ser humano muito especial. Sempre sorridente, tranquilo, com uma presença que iluminava os nossos dias. Um excelente profissional, dedicado e admirado por todos", relata parte do texto publicado pela empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

afogamento guarapari jovem mariana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay